Giresun'da denizden 40 kilometre uzaklıktaki deniz feneri, Guinness'e aday

Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, 5 asır önce yöre halkının, bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanıp, yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor. Bölgede dilden dile dolaşan efsane üzerine 2 yıl önce taş kullanılarak, tepeye 9 metre yüksekliğinde deniz feneri inşa edildi.
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Giresun Batlama Platformu öncülüğünde katkı sunulan deniz fenerinin, UNESCO ve Guinness ile turizme kazandırılması hedefleniyor. UNESCO ve Guinness'e yapılan girişimlerin sonucu beklenirken, denizden uzak oluşuyla dikkat çeken deniz feneri, bölgeyi ziyarete gelen yerli- yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.
'EFSANE 5 ASIRDIR ANLATILIYOR'
Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği 2. Başkanı İbrahim İlyasoğlu, denizden 40 kilometre uzaklıkta bulunan, Çaldağ Tepesi'ndeki deniz fenerini turizme kazandırmak amacıyla UNESCO ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
İlyasoğlu, deniz fenerinin, kent turizmine katkı sağlayacağını, yerli- yabancı turistlerin bölgeye şimdiden rağbet göstermeye başladığını söyledi.
İlyasoğlu şöyle konuştu:
KAMERALI ÖNLEM ALINACAK
Öte yandan Çaldağ Tepesi bölgesindeki yaylada kaçak evlerin yıkılmasının ardından fenere, bazı kişi ya da kişilerce zarar verildiği, yanındaki kayığın da kırıldığı tespit edildi. Deniz fenerinin bulunduğu alana güvenlik kamerası yerleştirileceği, kamera ile fenerin korumaya alınacağı belirtildi.
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