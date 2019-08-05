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13:50 05 Ağustos 2019
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    İçişleri Bakanlığı’ndan Kurban Bayramı önlemleri: Otobüsler habersiz denetlenecek, maket araç uygulaması devam edecek

    © DHA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla karayollarında  güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Bakanlık 9 Ağustos'tan itibaren bayram tatilini de kapsayacak şekilde  7 gün 24 saat esasına göre trafik tedbiri alacak. Bayram tatili süresince  toplam 64 bin 269 trafik ekibi ve 116  bin 236 trafik personeli görevli bulunacak.

    İçişleri Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı öncesinde karayollarında bazı güvenlik tedbirleri alınacak.

    Söz konusu tedbirleri içeren ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan 'Bakanlık Talimatı' illere gönderildi. Talimatta şu maddelere yer verildi:

    © DHA /
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    BAKAN VE BÜROKRATLAR SAHADA OLACAK

    - Trafik tedbirlerinin yerinde denetlenmesi ve yaşanabilecek sıkıntılara anında müdahale edilebilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere, bakan yardımcıları ve bakanlık bürokratları da sahada olacak. Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde Bayram tatili süresince 36 Polis Başmüfettişi, 10 Jandarma Başmüfettişi, 10 Jandarma Denetleme Grup Başkanı/ Üyesi olmak üzere 56 müfettiş görev yapacak. Bayram öncesi 09-10 Ağustos ve bayram sonrası 14-15 Ağustos tarihlerinde  Emniyet Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarından oluşan 24 ekip güzergah denetimi yapacak. Yine emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 51 personelden oluşan 17 ekip belirlenen güzergahlardaki trafik ekip ve personelini denetleyecek. Ayrıca Trafik ekip ve personelinin güzergahtaki konumları ve denetimlerini anlık takip eden Uygulama Takip Projesi (UTP) ile merkezden denetimleri yapılacak. 

    HAVADAN SIKI DENETİM

    - Emniyet ve Jandarma Kurban Bayramı’nda kazaların önüne geçilebilmek için havadan denetimlere ağırlık  verecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Bursa, Muğla ve bu illere komşu 19 ilde 88 saat helikopterle denetim yapılacak. 78 ilde ise 1377 saat drone ile denetlenecek.

    MAKET ARAÇ UYGULAMASINA DEVAM 

    - Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olduğu tespit edilen 18 ildeki 20 güzergâhta her 10 km’de bir ekip görevlendirilecek. Ayrıca78 ilde, 625 adet maket trafik aracı, tepe lambalı reflektif şeritleriyle görünürlüğü artırmak için kazaların yoğun olduğu güzergahlara yerleştirildi.

    Ankara, otogar, otobüs terminali
    © AA /
    Kurban Bayramı tatili için 10 bin ek otobüs seferi
    1.120 YOLCU OTOBÜSÜ HABERSİZ DENETLENECEK 

    - Bayram tatili süresince otobüslerde  sivil ekiplerin  yolcu gibi denetimlerine devam edilecek. Bu bayram toplam 1.120 yolcu otobüsü, sivil ekipler tarafından habersiz olarak denetlenecek. Terminallerde ve ara istasyonlarda denetimler artacak. Terminal ve izin verilen yerler dışında şehirlerarası otobüsle rin kalkışlarına ve korsan taşımacılığa izin verilmeyecek. 

    - Şoförlerin kural ihlali yapmamaları, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmelere özel önem verecek. Otobüslerin karışmış olduğu kazalar dikkate alınarak özellikle 02.00-08.00 ve uykusuzluk/yorgunluğa bağlı dikkat kaybının oluştuğu 05.00-07.00 saatleri arasında şoförlerin araç dışına davet edilmesi, gerekli kontrolleri ve dinlenmeleri sağlanacak. Mevsimlik tarım işçisi taşıyan araçların 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına izin verilmeyecek. Tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin gerekli tedbir alınmadan trafikte seyretmeleri engellenecek.

    ORTALAMA HIZ DENETİMLERİNE DEVAM 

    - Denetimlerde, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda araç sürücüleri durdurularak “Yüz Yüze İletişim” kurulacak ve uzun yoldan gelen sürücülerin dinlendirilmeleri sağlanacak. Radar denetimleri; hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı güzergâhlarda, mümkün olduğunca yüz yüze temas yolu ile yapılacak. Toplam uzunluğu 2 bin 155 km olan tüm otoyollarda “Ortalama Hız” denetimi yapılmaya devam edilecek.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
    © Sputnik / Yurdagül Şimşek
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    KURBAN SATIŞ KESİM ALANLARI VE MEZARLIKLARDA TRAFİK TEDBİRLERİ ARTIRILACAK

    - Şehir merkezlerinde, halkın yoğun olacağı kurban satış/kesim alanları, AVM ve mezarlıklarda trafik tedbirleri artırılacak. Taşıt-yaya kazalarının yoğun olduğu bölgelerde, yayaların trafikteki güvenliklerini olumsuz etkileyen yaya kaldırımları, yaya geçitleri, kavşak sistemleri, engelli rampaları önünde ve üzerindeki uygunsuz park etmiş araçlar derhal kaldırılacak.

     TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNÇLENDİRİLMESİ 

    - Yapılan tüm denetimlerde; sürücü ve yolculara yönelik trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmek için oluşturulan ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola’  sloganıyla oluşturulan ‘Yaşam Tünelleri’ etkin şekilde kullanılacak. Merkezdeki ‘Trafik Kaza Danışma Birimi’ tarafından ülke genelindeki yol durumu ve kazalar anlık olarak takip edilecek ve anında müdahale edilecek.

    Etiketler:
    Maket, Denetim, Otobüs, önlem, Kurban Bayramı, İçişleri Bakanlığı
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