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13:50 05 Ağustos 2019
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    Yargıçlar Sendikası: Adam kayırmacılık adalet sistemini enkaza çevirir

    © AA /
    Türkiye
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    Yargıçlar Sendikası, hakim ve savcılık sınavında 18 bin 753 kişi içinde 127. olan bir adayın mülakatta elenmesi ile ilgili “Bağımsız ve tarafsız yargının inşasına sınavlardan başlanması gerekliliğini, hukuk devleti olmanın sorumluluklarının yerine getirilmesini, aksi her uygulamanın adalet sistemimizi enkaza çevireceğini hatırlatıyoruz” dedi.

    Dışişleri Bakanlığı
    © AA /
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    Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıçlar Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bir kaç ay önce Adalet Bakanlığı tarafından ‘Yargı Reformu Stratejisi’ başlıklı bir duyuru yapıldığı anımsatıldı. Bu duyuruda amaçlanan hedefin adalete erişim ve yargının bağımsızlığı ile şeffaflığının sağlanması olduğunun açıklandığı ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

    ‘KAYNAĞIMIZI BİTİRDİĞİMİZDE HUKUK DEVLETİ OLMA HAYALİ BOŞA ÇIKACAK’

    “Görünüş itibari ile her kesimi memnun eden bir açıklamadır. Ancak ne yazık ki hakimlik ve cumhuriyet savcılığı mesleğine giriş için yıllardan beri uygulanan mülakat sınavında bir kez daha söylenilen ile yapılanın örtüşmediği ortaya çıkmıştır. Hakim ve cumhuriyet savcısı olabilmek için sınavlara giren binlerce kişi, daha mesleğe girerken adaletsizlikle, kayırmayla, taraftarlıkla, cemaat mensubiyeti olmakla bu sınavda başarılı sayılacağı bir ön bilgisi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu dahi bir hukuk devletinde asla ve asla olmaması gereken bir durumdur. Adalet hepimizin oksijen kaynağıdır. Kaynağımızı bitirdiğimizde hukuk devleti olma hayali boşa çıkacak, yargı reformu söylemlerinin laf-ı güzaf olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.”

    Hakimlik ve cumhuriyet savcılığı sınavlarında mülakat yapılmasının gerekli olduğu kabul ettiklerini belirten Yargıçlar Sendikası, ancak bu mülakatın, bağımsız, içerisinde sosyolog, psikolog, iletişim zamanı, uygulamadan yargıç ve cumhuriyet savcısı ile hukuk fakültesi mezunu bir akademisyenin bulunduğu bir kurul tarafından kamera kaydı ile kayıt altına alınarak gerçekleştirilmesi, kazananın ve kaybedenin, nedenini bildiği ve sonucunu kabullendiği bir sınav şeklinde olması gerektiğini kaydetti.

    © AA / Utku Uçrak
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    “Aksi halde bu şekilde mesleğe girişte şeffaflığı tartışılır olan bir sınavla mesleğe kabul edilenler dönemin yargıç ve cumhuriyet savcısı damgasını yemekten asla kurtulamayacaklar, verdikleri her karar da tartışılır olacaktır” denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    “Unutulmasın ki sınavları yapanlar da adam kayırmacılıkla suçlanacak ve hesap vermekten kurtulamayacaklardır. Ele geçirilen yargı kimseye fayda sağlamayacağı gibi her iktidar değiştiğinde başka başka siyasi görüşlerin ele geçirmesine açık bir hal alacak ve bu hal değişmeyecektir.

    Bağımsız ve tarafsız yargının inşasına sınavlardan başlanması gerekliliğini, hukuk devleti olmanın sorumluluklarının yerine getirilmesini, aksi her uygulamanın adalet sistemimizi enkaza çevireceğini hatırlatıyoruz.”

    Etiketler:
    Yargı, sınav, Hakim ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası
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