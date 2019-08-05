'Yavaş kullandı' diye korsan taksiciyi öldürdüler

Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki Y.A. ile 18 yaşındaki Adem A. kuzenler, Sarıyer'de 3 Ağustos'ta, Belgrad Ormanı'na gitmek için korsan taksicilik yaptığı belirtilen 33 yaşındaki Volkan Karakaya'nın aracına bindi.

Bir süre sonra aracı yavaş kullandığını öne süren iki kuzen ile Karakaya arasında tartışma çıktı.

Bahçeköy civarında araçtan inen şüpheliler Karakaya'yı bıçakla yaralayarak yol kenarına bıraktı. Şüpheliler, Karakaya'nın cebindeki bir miktar para ile kontak anahtarını alarak araçla olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların araç kaçırma ihbarı üzerine polis ekipleri iki şüpheliyi Hasdal civarında durdurdu. Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler, yaşanana kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde, cinayet işlediklerini, ardından aracı alıp kaçtıklarını anlattı. Zanlıların tarif ettiği bölgede yapılan aramada Karakaya'nın cesedi bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan iki şüpheliden yaşı küçük olan Y.A Çocuk Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kuzen tutuklandı.