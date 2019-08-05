CHP'den Soylu'ya göçmen tepkisi: Bu sorumluluğu kimler alacak?

CHP Niğde İl Başkanlığı, İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yürütülen mülteci politikasına tepki gösterdi. Açıklama yapan CHP’li Erhan Adem, “Çıkacak herhangi bir olayın önünü kim kesecek bu sorumluluğu kimler alacak? Biz CHP il örgütü olarak yapılan mülteci politikasını şiddetle kınıyoruz” dedi.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Arem'in yaptığı açıklama şöyle:

"İçişleri bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İstanbul ilinden başka illere sınır dışı edilmek üzere gönderilen Afganistan, Pakistan uyruklu şahıslardan Osmaniye geri gönderme merkezinden 24.07.2019 günü 600 kişilik mülteci grubunun işlem yapılmadan sokağa salınması olayını İçişleri bakanı Süleyman Soylu'ya soruyorum.

Bu vesile ile, ilimizin Bor ilçesi sınırları içerisinde yapılması düşünülen geri gönderme merkezinden Osmaniye de yapılan uygulamanın aynı yapılırsa bu işlem bor ilçemizde infial yaratmaz mı?

Çıkacak herhangi bir olayın önünü kim kesecek bu sorumluluğu kimler alacak? Biz CHP il örgütü olarak yapılan mülteci politikasını şiddetle kınıyoruz bundan dolayı hem İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya hemde bor ilçemizde yapılması düşünülen geri gönderme merkezine kırmızı kartımızı gösteriyoruz."