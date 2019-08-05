Kayıt
16:52 05 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    CHP'den 'kayıt dışı çalıştırılan göçmenler' raporu

    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kayıt dışı istihdamın yüzde 34’lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

    © DHA / DAVUT CAN
    Torbalı'da işten çıkarılan işçiler eylem yaptı: Oğluna var da bize yok mu
    Ağbaba, "kayıt dışı çalıştırılan göçmenlere" ilişkin hazırladığı raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli'nin kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam edildiğini söyledi.

    Çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 2016-2018 yılları arasında 28 bin iken, 2019 için 31 bin 185 olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

    "Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34'lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zarar vermektedir. AKP iktidarı, Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır."

    YÜZDE 20'Sİ ÇOCUK İŞÇİ

    Kayıtdışı çalışan göçmenlerin yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu da belirten Ağbaba, "Kayıt dışı istihdam edilen göçmen işçilerin ezici bir çoğunluğu günlük sadece 30-40 TL arası yevmiyeler ile çalıştırılmaktadır" diye konuştu.

    'REKABET VE AYRIMCILIĞIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR'

    Türk Lirası
    © AP Photo / Petros Giannakouris
    Kamu işçisine zam pazarlığında hükümet 5+4 teklifini revize etti
    Kayıtlı olarak çalışan göçmen işçilerin aldıkları en yüksek ücretin 1500 TL olduğunu vurgulayan Ağbaba, AK Parti'nin göçmen işçileri emek sömürüsüne maruz kalmasına göz yumduğunu dile getirdi: 

    "Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı olan göçmenlerin bu kadar düşük ücret ile çalıştırılması, çalışma yaşamında yoğun bir emek sömürüsünü ortaya çıkarırken, aynı zamanda çalışma yaşamı içerisinde işsizliği arttırmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak çalışanlar arasında rekabetin, ayrımcılığın artmasına neden olmaktadır. Yani AKP iktidarı göçmen işçilerin bu şekilde emek sömürüsüne maruz bırakılmasına göz yumarak, kendi ülkesindeki işçilerin de yaşam standartlarını zorlaştırmakta, işsizliğe bilinçli bir şekilde ön ayak olmaktadır."

    'SENDİKA HAKLARI YOK'

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
    Göçmen işçilerin çalışma izinleri olsa bile sendika haklarının bulunmadığının altını çizen Ağbaba,  Suriye vatandaşlarının çoğunlukla, inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam edildiğini ve 'işçi cinayetlerine' de kurban gittiklerini söyledi. 

    Ağbaba, 2013'ten beri, hayatını kaybeden göçmen işçilerin yüzde 65’ini Suriyeli, yüzde 13'ünü Afgan, geri kalan yüzde 22’lik kısmının ise diğer ülke vatandaşları olduğunu ifade etti. 

    Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 97 sayılı sözleşmesinin uygulanması gerektiğini belirten Ağbaba, "Göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Böylece hem göçmen işçiler, hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir.” dedi. 

    Etiketler:
    çocuk işçi, AK Parti, Göçmen, Suriyeli, işçi, Veli Ağbaba, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatandaşlarından gelen tepkileri de anlatan Şerife Görgülü, Evin içine nasıl alıyorsun? Bunların kılı, tüyü, yemeğini nasıl hallediyorsun?’ diye soruyorlar bana. Yemesi içmesi bir maliyet. Manikürüm yok, pedikürüm yok, saç boyamam yok. Hepsini kedilerim için harcıyorum. Hepsi bunlara feda olsun. Ben eşimle beraber kedilerime bakıyorum ve çok mutluyum. 30 sene yurt dışında kaldım. Ne kedim, ne köpeğim ne de kuşum vardı. Yurt dışında çalışıp gezmekten, hayvan beslemeye vaktimiz olmadı. Şu an ise ‘İyi ki kedilerim var’ diyorum. Onlarla ilgilenmekten hiçbir yere gidemiyorum ancak, daha önce gittiklerime sayıyorum dedi.
    Hayatını kedilere adadı: ‘Ben ve eşim 'yemeyelim, onlar yesin' diye uğraşıyoruz’
    Karikatür
    Trump: Venezüella'ya blokaj veya karantinayı düşünebiliriz
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet