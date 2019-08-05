CHP'den 'kayıt dışı çalıştırılan göçmenler' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Kayıt dışı istihdamın yüzde 34’lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, "kayıt dışı çalıştırılan göçmenlere" ilişkin hazırladığı raporla ilgili yazılı açıklama yaptı. Ağbaba, Türkiye'de 1 milyona yakın Suriyeli'nin kayıt dışı ve düşük ücretlerle istihdam edildiğini söyledi.

Çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 2016-2018 yılları arasında 28 bin iken, 2019 için 31 bin 185 olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle kayıt dışı istihdamın yüzde 34'lere ulaştığı ülkemizde göçmen işçiler ucuz iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum AKP iktidarının işine gelmekte, çalışma yaşamındaki maliyetlerin alabildiğince düşürülmesi için kullanılmaktadır. Göçmenlerin kayıt dışı ve ucuz ücretler karşılığında çalıştırılması ülkemiz ekonomisine ciddi zarar vermektedir. AKP iktidarı, Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı göçmenlerin kayıt dışı istihdamına göz yumarak ülkemiz de işsizlik oranlarını artırmakta, çalışma yaşamını tamamen kuralsız bir yapıya büründürmektedir. AKP iktidarı bu politikaları ile yoksulu yoksula kırdırmaktadır."

YÜZDE 20'Sİ ÇOCUK İŞÇİ

Kayıtdışı çalışan göçmenlerin yüzde 20'sinin 15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu da belirten Ağbaba, "Kayıt dışı istihdam edilen göçmen işçilerin ezici bir çoğunluğu günlük sadece 30-40 TL arası yevmiyeler ile çalıştırılmaktadır" diye konuştu.

'REKABET VE AYRIMCILIĞIN ARTMASINA NEDEN OLUYOR'

Kayıtlı olarak çalışan göçmen işçilerin aldıkları en yüksek ücretin 1500 TL olduğunu vurgulayan Ağbaba, AK Parti'nin göçmen işçileri emek sömürüsüne maruz kalmasına göz yumduğunu dile getirdi:

"Suriyeli ve diğer ülke vatandaşı olan göçmenlerin bu kadar düşük ücret ile çalıştırılması, çalışma yaşamında yoğun bir emek sömürüsünü ortaya çıkarırken, aynı zamanda çalışma yaşamı içerisinde işsizliği arttırmaktadır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak çalışanlar arasında rekabetin, ayrımcılığın artmasına neden olmaktadır. Yani AKP iktidarı göçmen işçilerin bu şekilde emek sömürüsüne maruz bırakılmasına göz yumarak, kendi ülkesindeki işçilerin de yaşam standartlarını zorlaştırmakta, işsizliğe bilinçli bir şekilde ön ayak olmaktadır."

'SENDİKA HAKLARI YOK'

Göçmen işçilerin çalışma izinleri olsa bile sendika haklarının bulunmadığının altını çizen Ağbaba, Suriye vatandaşlarının çoğunlukla, inşaat, tarım, tekstil gibi sektörlerde istihdam edildiğini ve 'işçi cinayetlerine' de kurban gittiklerini söyledi.

Ağbaba, 2013'ten beri, hayatını kaybeden göçmen işçilerin yüzde 65’ini Suriyeli, yüzde 13'ünü Afgan, geri kalan yüzde 22’lik kısmının ise diğer ülke vatandaşları olduğunu ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 97 sayılı sözleşmesinin uygulanması gerektiğini belirten Ağbaba, "Göçmen işçilerin çalıştırılmasında ayrımcılığa karşı önemli güvenceler getirmektedir. Böylece hem göçmen işçiler, hem de yerli işçiler korunmuş olacak, göçmen işçilerle yerli işçilerin rekabeti eşitlik ve ayrımcılık ilkesinin ortadan kaldırılması ile önlenebilecektir.” dedi.