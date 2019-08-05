Yazar Alev Alatlı, Habertürk TV’deki Büyük Sorular programında "Eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare’den başka yazar tanımamış olurduk. İyi ki de okumadık. 500-550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo Sakson toplum var" ifadelerini kullandı.

Habertürk TV’de Büyük Sorular programında Veyis Ateş’in konuğu olan yazar Alev Alatlı, programda kullandığı ifadeler nedeniyle sosyal medyada tartışma yarattı.

Türkiye'nin 'rol modelini kaybettiğini' iddia eden Alatlı, "Rol modelimiz hep değişti ama esas itibarıyla Batı tabii. Sovyetler Birliği’nden çok etkilendik böyle bir rol model bir tarafta. Bir tarafta da ABD. İki rol model de gitti. Modelin kaybolduğunu anlamamız vakit aldı. Biz kendimizi liberallerin yanında bulduk. Avrupa’ya dönüldü. Müthiş bir lider krizi" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BİR RÖNESANS YAŞADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

"Türkiye’nin bugünlerde bir Rönesans yaşadığına inanıyorum. Rönesans’ın ne olduğunu düşünün; geriye dönersiniz, belirli dönemlerden kavram çekersiniz. Ben Türkiye’de bunun yapıldığını görüyorum" diyen Alatlı, gezegenin geleceğinin 'Türk - İslam medeniyetinde' olduğunu iddia etti.

Alatlı: Okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare’den başka yazar tanımamış olurduk, iyi ki de okumadık https://t.co/1ouHXNIzRd pic.twitter.com/T1w1Q617N7 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2019

​'ÇÖZÜM TÜRK - İSLAM SENTEZİ'

Alatlı, Türkiye'nin 'dünyanın iyiliği için sıkı durması gerektiğini' kaydederek şunları söyledi:

"Medeniyet bu dünyanın içinden çıkamadı, ağzına yüzüne bulaştırdı. Bu gezegen ki son sırasıdır insanoğlunun, başka evimiz yok. Evi dinamitleyecek kadar kendinizden geçmiş durumdasınız. Sera etkisinden tutun, eriyen buzullardan tutun. Kızdığınız göçebeler gibisiniz.

Ben bu gezegenin geleceğini Türk-İslam medeniyetinde görürüm. Bizim rol model olmamızda görürüm. Türkiye'nin kıymetini bilin. Türkiye sıkı durmak zorundadır. Dünyanın iyiliği için sıkı durmak zorundadır."

'OKUMADIĞIMIZ İÇİN TEMİZ KALDIK'

Türkiye'nin 'okumadığı için' temiz kaldığını belirten Alatlı, "Temiz kalmamız… Okumamış olmamızı söyleyeceğim. Eğer okumuş olsaydık kargadan başka kuş Shakespeare’den başka yazar tanımamış olurduk. İyi ki de okumadık. 500-550 yıldır aynı yazarı okuyan bir Anglo Sakson toplum var. Bir adam çıkaramadınız mı? Biz de bu trene binseydik aynı şekilde olacaktık" ifadelerini kullandı.