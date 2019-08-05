ABD heyeti ile görüşme sonrası MSB’den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında “Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir” ifadelerini kullandı.
Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2019
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