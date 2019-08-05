Esenler Belediyesi'nden, 'Millet bahçelerinde çay ve kek bedava değil' haberlerine yanıt

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ARAÇLARIYLA DEVRİYE GEZDİĞİ İDDİASI
Açıklamada, haberlerde yer alan bisiklet ve yürüyüş yolunda araç kullanımının yasak olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin araçlarıyla devriye gezdiği iddiasına yönelik ise bisiklet ve yürüyüş yollarında sürekli araç trafiğinin olmadığına dikkat çekildi. Bu alandaki araçların yaşlı ve engelli vatandaşlar için belirli bir süre taşıma hizmeti verdiği belirtildi.
Konuyla ilgili, "Millet Bahçesi'nin genel güvenlik tedbirlerinin alınması ve burayı ziyaret eden hasta, yaşlı, engelli vatandaşların belirli sürelerde taşınması işlemlerinde güvenlik görevlileri, araçlarıyla vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar" denildi.
Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki demir tellerle çevrili yapıyla ilgili öne sürülen iddialara da yanıt verilen açıklamada haberde yer alan fotoğraftaki alanın Rize Evi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Demir tellerle çevrili, kapısında kilit olan alan Rize Evi'dir. Bu alan, tadilat çalışmaları sürdüğü, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korunmaktadır" ifadelerine yer verildi.
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