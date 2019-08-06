Suriye sınırında hareketlilik: YPG bayrakları indirildi

Akçakale ile bitişik yerleşim yeri olan Suriye tarafındaki Tel Abyad’da bölgeyi kontrol altında tutan YPG'nin bayrakları indirildi. DHA'nın haberine göre söz konusu bayrağın bugün öğleden sonra indirildiği bildiriliyor. Akçakale’den rahatlıkla görülen söz konusu bayrağın yerine başka bir bayrak ya da flama ise asılmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine ilişkin, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" demişti.