Muğla'da seyir halindeki tur otobüsü yandı

Yangını fark eden sürücünün, yol kenarında durdurduğu araçtaki turistler tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, orman yangınına müdahale için Milas'a giden orman işçileri arazözle müdahale etti.
Ekipler, yangını otobüse yayılmadan söndürdü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmı alev alan tur otobüsündeki yangını, orman yangınına müdahale için bölgeden geçen işçiler, arazözle söndürdü.
Yangını fark eden sürücünün, yol kenarında durdurduğu araçtaki turistler tahliye edildi. Kısa sürede büyüyen alevlere, orman yangınına müdahale için Milas'a giden orman işçileri arazözle müdahale etti.
Ekipler, yangını otobüse yayılmadan söndürdü.
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