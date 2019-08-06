Türkiye'den Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan Anayasasının Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddesinin ilga edilmesinin mevcut gerilimi arttırmasından endişe duyuyoruz" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin, sorunun diyalogla ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde, tüm Cammu Keşmir halkı ile Pakistan ve Hindistan'ın meşru çıkarları gözetilerek çözüme kavuşturulması dileğinde olduğu vurgulanan açıklamada, "Ülkemiz tarafların rıza göstermesi halinde bölgede gerginliğin azaltılması için katkı sağlamaya hazırdır" ifadesi kullanıldı.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370. maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.