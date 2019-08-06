Hacı adaylarına Diyanet mutfağı: Her gün 45 bin kişilik yemek

Diyanet mutfağından günde 45 bin kişilik kahvaltı, öğle kumanyası ve akşam yemeği çıkıyor.

10 bin metrekare alan üzerine kurulu mutfakta Türkiye’den gelen aşçıbaşı, aşçı yardımcıları, diyetisyen, sağlık memuru ve mutfak personeli 130 kişiden oluşuyor.

Hürriyet'ten Oğur Demir'in haberine göre, dağıtımdan otelde servise kadar yemek hizmeti veren personel sayısı 600’ü buluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Ayniyat ve İaşe İşleri Başkanı Yaşar Çapçı, yemek hizmetiyle ilgili özetle şu bilgileri paylaştı:

“Soğuk hava deposundaki etler günlük kesim taze sığır etleri. 11 Temmuz’dan şu ana kadar 72 ton üzerinde et tüketimi yaptık. Hizmet sunduğumuz 42 otelde konaklayan hacı adaylarımıza yemeklerimizi ısı muhafazalı taşıyıcı dolaplarla gönderiyoruz. Ürünlerimizin yüzde 70’ini Türkiye’den getirtiyoruz. Her sabah kahvaltının yanı sıra çorba sunumu da yapıyoruz. Kumanyada zeytin, üçgen peynir, fındık, elma, poğaça bulunuyor. Başkanlığın 2017’de kurduğu ekmek fabrikasında da günlük 8 ton un, ekmeğe ve unlu mamullere dönüşüyor. Fabrikada günlük 110-120 bin adet ekmek, kruvasan, poğaça gibi unlu mamuller çıkartılıyor. Arafat’ta Türk hacı adaylarına sabah ve akşam olmak üzere iki kumanya verilecek. Arife günü kahvaltıda bisküvi, üzümlü kek, peynir, zeytin, fındık ve kuru üzüm sunulacak. Akşam da taze fasulye, yaprak sarma, lavaş, fındık ve kek ikram edilecek.”