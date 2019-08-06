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09:34 06 Ağustos 2019
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    Zeynepbank davasında yeni detaylar: 'Dolandırmaya kalktığı doktoru eterle bayıltmaya çalıştı'

    © DHA /
    Türkiye
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    Yüksek karlı yatırım vaadiyle para toplayarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gündeme gelen Zeynep Özkara hakkında yeni bir suçlama daha ortaya çıktı.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre yüksek karlı yatırım vaadiyle para toplayarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gündeme gelen Zeynep Özkara hakkında yeni bir suçlama daha ortaya çıktı.

    © Flickr /
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    Özkara’nın eterli bezle bayıltmaya çalıştığı doktora yönelik ‘yağma, şantaj, iftira ve hırsızlık’ suçlarından yargılandığı İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın iddianamesine göre olaylar şöyle gelişti:

    ‘YALNIZ KALALIM’

    Özkara, 2017 yılında muayene olduğu uzman doktor A.E.’ye kendisini ‘bankacı’ olarak tanıttı. Uygun fiyata ipotekli evlerin olduğunu, kendisine de bu şekilde ev bulabileceğini söyledi. Birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Özkara, yaklaşık 1 hafta sonra doktoru aradı. “Maltepe’de uygun bir ev var, sıkıştıkları için 147 bin liraya satılıyor” dedi. Doktor, emlakçı arkadaşının da tavsiyesiyle daireyi almaya karar verdi. 
    Özkara, ertesi gün doktoru kahvaltıya davet etti. Özkara burada doktora “Yalnız kalacağımız bir yer bul” dedi. Doktor da eşi tatilde olduğu için Özkara’yı kendi evine götürdü. Burada birlikte oldular. Özkara, bu sırada fark ettirmeden doktorun fotoğraflarını çekti. Sonra ev konusu açıldı. Özkara, doktordan evin bedeli 147 bin lirayı kendi hesabına göndermesini istedi. Doktor da telefondan kendi banka hesabına girdi. Tereddüt edince, Özkara telefonu elinden aldı, doktorun hesabından 46 bin doları kendi hesabına gönderdi.

    ‘FOTOĞRAF’ TEHDİDİ

    © DHA /
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    Doktor durumu fark edince birlikte bankaya gittiler. 20 bin doları doktorun hesabına iade edildi. Özkara kalan 26 bin doları da doktorun “Polise gidiyorum” uyarısı üzerine 3 bin lirası eksik olmak üzere Türk Lirası olarak geri ödedi. Sonrasında Özkara ‘‘Eşinizle görüşeceğim, beni çok üzdünüz” diyerek tehdit etmeye başladı. 17 Temmuz 2017’de erkek bir şahıs doktoru aradı ve muayene için gelmek istediğini söyledi. Randevuya Özkara gelince doktor kapıyı kapatmaya çalıştı. Ancak Özkara zorla içeri girdi. Doktordan 50 bin lira istedi. Doktor reddedince doktor ile birlikteyken çektiği fotoğrafları gösterdi. “Seni ailene de hastaneye de rezil edeceğim” diyerek tehdit etti. İddianameye göre Özkara, çantasından çıkardığı bir sıvıyı bir bez parçasına dökerek doktorun ağzını ve burnunu kapatmaya çalıştı. Bu sıvının eter olduğunu anlayan doktor, Özkara’nın parmağını ısırdı. Doktor, Özkara’yı kollarından tutarak dışarı çıkardı. Alt kattaki komşuların ihbarıyla polis geldi ve Özkara’yı yakaladı. Telefonunda doktorun çıplak fotoğrafları da tespit edildi.

    29 YIL HAPSİ İSTENİYOR 

    Doktorun şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. “Doktor beni taciz etti” diyen Özkara’nın telefonun kayıtları ve mesajları kayıt altına alındı. Satmaya çalıştığı evin de babasının üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. Doktorun yüzüne bastırmaya çalıştığı sıvının ise eter olduğu belirlendi ve ‘silah’ olarak kabul edildi. Özkara hakkında ‘silahla yağmaya teşebbüs’, ‘bilişim sistemleri kullanmak suretiyle hırsızlık’, ‘şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlâl’ ve ‘iftira’ suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan Özkara’nın tutuklanması için avukat Ufuk Uzunoğlu mahkemeye başvurdu.

    Etiketler:
    Dava, bankacılık, kuaför, Dolandırıcılık, Zeynep Özkara
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