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09:34 06 Ağustos 2019
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    Uber

    Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar

    © REUTERS / Toby Melville
    Türkiye
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    Uber XL uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kalan araç sahipleri ve şoförler Uber’den zararlarının telafisini istedi.

    Uber XL uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kalan araç sahipleri ve şoförler zararlarının telafisini istedi.

    Uber
    © AFP 2019 / Andrew Caballero-Reynolds
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    Uber ise verdiği yazılı cevapta zararları karşılayacağını, mahkemeye başvuran çalışanlarının da davalarını geri çekmeleri durumunda giderlerini ödeyeceklerini belirtti.

    Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Uber şoförü Kemal Kuru “Araçlara 3 bin lira, şoförlere ise 2 bin 100 lira teklif ettiler. Ben Uber için dayak yedim. Hastanelerde kaldım. Cezalarımızı ödüyorlar ancak diğer masraflarımız teklif edilenden daha fazla” dedi.

    Dünyada 63 ülkede günde 15 milyona yakın insana cep telefonu uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti sunan Uber, geçen 31 Mayıs tarihinde XL uygulamasına son verdiğini duyurmuştu. Uber yaptığı açıklamada “Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki Uber XL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir” demişti.

    Uber
    © REUTERS / Toby Melville
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    Bu sürecin ardından yüzlerce Uber XL aracı ise kontak kapatmak zorunda kaldı. Sürecin ardından araç sahipleri ve şoförler, Uber’e başvurarak zararlarının telafi edilmesi talebinde bulundu. Araç sahipleri Uber’e yazdıkları dilekçede “Sisteminizde çalışma koşullarını yerine getirmek üzere şirket kurulumundan, sermaye aktarımına, araç alımından, belge teminine kadar birçok kalemde harcama yaptım. Uber XL sisteminin sonlandırılması ile ciddi bir sermaye kaybı, araç yıpranma payı ve değer kaybı ile karşı karşıyayım. Uber’in zararımı telafi noktasında iş ortağının karşı karşıya olduğu bu durumda olmasına kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum. Toplam zararımın yüzde 50’si gibi bir kısmını Uber’in karşılamasını talep ediyorum” dedi.

    Araç sürücüleri ise Uber’den işsiz kaldığı sürenin hesaplanarak kaybının telafi edilmesini talep etti. Bazı Uber sürücüleri ise mahkeme yoluna giderek dava açtı.

    Uber konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    “Uber’e iletilmiş idari para cezalarının ilgili iş ortaklarımız adına ödenmesine çoktan başlanmıştır. Henüz ödemesi yapılmamış idari para cezalarınız var ise; ekibimizin ödemeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak için özenle çalıştığını lütfen emin olun. Bunun yanı sıra, UBER bazı iş ortaklarımıza ve sürücülerine gönüllü olarak ek bir destekte bulunmakta ve belirli bir miktarda iyi niyet ödemesi sunmaktadır.”

    Etiketler:
    Tazminat, ücret, sigorta, çalışan, araç, sürücü, Uber XL, Uber
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