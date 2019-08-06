Uber’den ‘XL’ telafisi istiyorlar

Uber XL uygulamasının kaldırılmasının ardından işsiz kalan araç sahipleri ve şoförler zararlarının telafisini istedi.
Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre Uber şoförü Kemal Kuru “Araçlara 3 bin lira, şoförlere ise 2 bin 100 lira teklif ettiler. Ben Uber için dayak yedim. Hastanelerde kaldım. Cezalarımızı ödüyorlar ancak diğer masraflarımız teklif edilenden daha fazla” dedi.
Dünyada 63 ülkede günde 15 milyona yakın insana cep telefonu uygulaması üzerinden taşımacılık hizmeti sunan Uber, geçen 31 Mayıs tarihinde XL uygulamasına son verdiğini duyurmuştu. Uber yaptığı açıklamada “Maalesef, çok zor bir karar almak durumunda kalarak İstanbul’daki Uber XL faaliyetlerimizi 31 Mayıs tarihi itibariyle durdurduğumuzu bildirmek isteriz. Uber, Türkiye için uzun vadeli bir iş ortağı olmak istemektedir” demişti.
Araç sürücüleri ise Uber’den işsiz kaldığı sürenin hesaplanarak kaybının telafi edilmesini talep etti. Bazı Uber sürücüleri ise mahkeme yoluna giderek dava açtı.
Uber konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Uber’e iletilmiş idari para cezalarının ilgili iş ortaklarımız adına ödenmesine çoktan başlanmıştır. Henüz ödemesi yapılmamış idari para cezalarınız var ise; ekibimizin ödemeleri en kısa süre içerisinde tamamlamak için özenle çalıştığını lütfen emin olun. Bunun yanı sıra, UBER bazı iş ortaklarımıza ve sürücülerine gönüllü olarak ek bir destekte bulunmakta ve belirli bir miktarda iyi niyet ödemesi sunmaktadır.”
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