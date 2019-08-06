MSB: Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisi için ABD askeri heyetiyle görüşme başladı

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle yapılan görüşmelerin bugünkü kısmının 10.30'da başladığını bildirdi.

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır" dendi.

Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı saat 10.30’da MSB/Ankara'da başlamıştır.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2019

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