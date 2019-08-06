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14:08 06 Ağustos 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Astana süreci devam ediyor, İdlib'de büyük bir insani felaketin önüne geçtik

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi konuşulan harekatla ilgili olarak "Adımlarımızı çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" dedi. ABD ile yaşanan S-400 gerilimine değinen Erdoğan, "Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda dış politikaya dair bazı açıklamalarda bulundu.

    © REUTERS / Jason Lee
    Çin'den 'ticaret savaşı' açıklaması: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse savaşacağız
    "Dünyamız teknolojik yenilikler yanında diplomaside de büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bireylerle şirketlerle toplumlarla beraber devletlerin de zamanın ruhunu iyi okuması politikalarını da buna göre belirlemesi gerekiyor" diyen Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

    - Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Suriye'de Libya'da Yemen'de Myanmar'da çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada sistem sorunu var demektir. Böyle bir çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı ne kutsalı ne de tutarlılığı olur.

    'KOLAYIN DEĞİL ZORUN TARAFINDAYIZ'

    - Biz kolayın değil zorun tarafındayız hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.

    Rusya’nın Moskova bölgesindeki Patriot Parkı'nda kapılarını açan ARMY-2019 Askeri Teknik Forumu'nda tanıtılan Mi-28NE tipi taarruz helikopteri.
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO ülkelerinin neden Army’ye katılmadığını anlattı
    - 60 yılı aşkın NATO üyeliğimizi güvenlik politikamızın ana sütunu olarak görüyoruz. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den de bu çerçevede gerçek bir müttefike yaraşır adımlar atmasını bekliyoruz. Angajman ve diyalogda ısrarcı olduk. Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz.

    'KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN'

    - S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın. Amerika'dan gerek FETÖ elebaşılarının ülkemize iadesi gerek PKK/YPG terör örgütünün silahlandırılmasına son verilmesi konularında net adımlar bekliyoruz. Musul ve Basra'daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. AB küresel aktör olmak istiyorsa öncelikle Türkiye'yi kazanmalıdır. Türkiye'nin üyeliği birkaç ülkenin ihtirasına kurban edilmemelidir.

    - Rusya ile hem Suriye'de hem de ticaretten enerjiye, turizmden savunmaya kadar çok geniş bir yelpazede yakın işbirliği içerisindeyiz. TürkAkım projesinde artık sona geldik. Yıl sonu itibarıyla bitirmiş olacağız. Akkuyu Santral projesi de planlandığı gibi yürüyor.

    - İran'ın da katılımıyla yürüttüğümüz Astana süreci devam ediyor. İdlib'de büyük bir insani felaketin önüne geçtik. Anayasa görüşmeleri konusunda inşallah yakında sonuç alacağımıza inanıyoruz.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
    İran Sağlık Bakanı'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi
    'İRAN'DA YAPTIRIMLARIN İŞE YARAMAYACAĞINA İNANIYORUZ'

    - İran'da yaptırımların işe yaramayacağına inanıyoruz. İsrail'in hukuk tanımayan işgal politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış umutlarını baltalıyor.

    'SONDAJ ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN GASP GİRİŞİMLERİNE KAYITSIZ KALAMAYIZ'

    - Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de istikrar ancak Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve çıkarlarının gözetilmesiyle mümkündür. Bu bölgede sondaj adı altında yürütülen gasp girişimlerine kayıtsız kalamayız. Türk dünyası ile bağlarımızı yeniden tahkim ediyoruz.

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, büyükelçi, Recep Tayyip Erdoğan
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