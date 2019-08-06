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17:11 06 Ağustos 2019
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    Çok sayıda haber sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engeli kararı: Kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor

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    Türkiye
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    Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Jandarma Genel Komutanlığı’nın talebi ile haber siteleri hakkında ve bazı sosyal medya hesapları hakkında erişim engeli kararı aldı.

    Gezi Parkı davası için açılan siteye erişim engeli
    © Fotoğraf : Twitter
    Gezi Parkı davası için açılan siteye erişim engeli
    Erişim engeli kararı alınan siteler arasında 'Etha', 'Bianet', 'Fersude', 'Kızılbayrak' gibi siteler bulunurken, HDP'li vekil Oya Ersoy'un da sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

    Kararda yer alan adreslerden biri olan haber sitesi bianet.org'un hangi haberlerine erişimin neden engellendiği ise mahkeme tarafından belirtilmedi.

    Mahkemenin bu son kararı ile birlikte, Kasım 2000'den bu yana yayın yapan bianet’teki en az 200 bin habere erişim engelleniyor.

    EYÜBOĞLU: TÜM SİTEYE ENGELLEME KARARI ALINMIŞ

    Karara itiraz eden, bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

    "Daha önce farklı hâkimlik kararları ile bianet'te yayımlanan haberlere yönelik erişimin engellenmesi kararları verilmişti. Bu kararların tamamına itiraz ettik, sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne taşıdık.

    İki başvurumuzda da Anayasa Mahkemesi verilen sansür kararlarının basın özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna vardı. Diğer başvurularımız halen mahkemenin önünde.

    Ancak önceki engelleme kararlarında, başvuru (şikâyet) konusu yapılan habere erişim engellenmişti. Oysa şimdi ilgili hâkim, habere değil tüm siteye erişimi engelleme kararı vermiş, üstelik bu denli büyük bir sansür kararını hiçbir gerekçeye dayandırma gereği duymamış.

    'MAHKEMEDEN SOMUT BİLGİ ALAMADIK'

    Şule Çet’in avukatı: Boğularak öldürülmüş olabilir
    © Fotoğraf : Twitter
    Ekşi Sözlük'teki 'Şule Çet' başlığına mahkeme kararıyla erişim engeli
    Mahkemeye yaptığımız başvuruda da somut bir bilgiye ulaşamadık. Ancak kararın 16 Temmuz yani Gezi duruşmasından iki gün öncesine ait olması, erişimi engellenen adresler arasında gezi duruşması sırasında düzenli paylaşımlarda bulunan adreslerin bulunması (ki bu adreslerin bir kısmı Gezi duruşması dışında herhangi bir paylaşımda bulunmayan URL adresleri) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan ihbarın (!) Gezi davasıyla ilgili olduğunu düşünmemizi sağladı.

    Oysa bu denli büyük bir sansür kararını, kararın muhatapları olarak tahmin ve varsayımlarla öğrenmeye, anlamaya, açıklamaya çalışmamız ne denli hukuki bir işlemle karşı karşıya olduğumuzun da açık göstergesi

    Binlerce haberin yer aldığı bir haber portalının, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusu üzerine başkaca hiçbir araştırmaya gerek kalmadan kapatılıyor. Bu kararı verenler gerekçe dahi belirtmiyor. Bu durum en hafif ifadesiyle hukuk skandalı... Keza bu karar ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne yönelik büyük bir saldırı, büyük bir müdahale... Hukuk garabeti."

    Etiketler:
    mahkeme kararı, Erişim engeli, Sosyal medya
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