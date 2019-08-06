İmamoğlu Twitter'dan Erdoğan'ı takip etti: Cumhurbaşkanı takibe geri dönmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Twitter hesabından takibe aldı. Erdoğan ise İmamoğlu’nun takibine henüz geri dönüş yapmadı.

Twitter hesabında 3.1 milyon takipçisi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun takip ettiği kullanıcı sayısı 487.

İmamoğlu'nun takip ettiği kullanıcılar arasında birçok gazeteci, gazete, sanatçı, siyasetçi, kurum ve kuruluş yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 13 milyondan fazla takipçisi bulunurken, Erdoğan 95 kişiyi takip ediyor.

İmamoğlu'nun takip ettiği kişiler arasında Erdoğan'ın da bulunduğu görülürken, Erdoğan'ın ise İmamoğlu'nun takibine geri dönmediği anlaşıldı.

Erdoğan'ın takip ettiği isimler arasında Ekrem İmamoğlu bulunmuyor.

Öte yandan, İmamoğlu'nun takip ettiği isimler arasında başka bir AK Partili isim ise bulunmuyor.