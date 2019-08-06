Üsküdar Bilim Merkezi'nde yangın

Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu.
© Fotoğraf : Twitter/Medyascope
Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu." dedi.
Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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