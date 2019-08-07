Yeni açılan İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu test edildi: Gerçekten 3.5 saat mi sürüyor?

İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate indirdiği belirtilen yeni otoyolu, gazeteci Timur Akkurt test etti.

Yapımı sırasında çeşitli tartışmalara neden olan ve açıldıktan sonra İstanbul’dan İzmir'e giden bir otomobil sürücüsünün 500 liradan fazla ücret ödenmesiyle eleştirilen yeni otoyol test edildi.

Sözcü'den Samet Demir'in haberine göre gazeteci Timur Akkurt, Youtube kanalında yayınladığı 'İstanbul İzmir otoyolu kaç para? Gerçekten 3.5 saat mi?' adlı test videosunda yeni açılan İstanbul-İzmir otoyolunda hız limitlerine uyarak 3.5 saatte İstanbul’dan İzmir’e gidilemeyeceğini belirtti.

Test sırasında tünel geçişleri ve diğer yollardaki hız limitlerine uyulduğu takdirde İstanbul’un Beşiktaş ilçesinden İzmir’e yaklaşık 5 saat civarında ancak ulaşılabildiğini belirten Akkurt yolda mola verilmesi halinde sürenin uzayacağına dikkat çekti.

Akkurt ayrıca yol üzerinde henüz yeterince otoyol tesisi ile benzin istasyonu bulunmadığını ve yola çıkacak sürücülerin tam depoyla yola çıkmaları gerektiği uyarısında bulundu.