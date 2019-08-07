Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçtı

Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi.
İzmir'de arabasıyla yoldaki yavru köpekleri ezip hiçbir şey olmamış gibi kaçan cani sürücü pes dedirtti. Üç yavru köpeğin telef olduğu insanlık dışı olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevrede oturan hayvan severler, yaşanan insanlık dışı olayda güvenlik kamerasına yakalanan ve plakası belli olmayan aracın bulunmasını isteyerek sürücüye tepki gösterdi.
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