Sağlık Bakanlığı kalp merkezlerine yeni standart getiriyor

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre yeni merkezlerse Sağlık Bakanlığı’nın izni ile açılabilecek. Acil girişim gerektiren hastalar hariç, hastaların anjiyografi sonucu hastane içerisinde oluşturulan konsey tarafından değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 18 Temmuz tarihinde tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen ‘Kalp Merkezleri Genelgesi’ özetle şöyle:

“Kalp merkezleri her 500 bin nüfusa bir merkez olacak şekilde planlanacak. Bölge merkezi illerde ise her 300 bin nüfusa bir merkez bulundurulacak. Tanı ve tedavi amaçlı yapılan koroner anjiyografilerde yıllık yüzde 25’ten fazla negatif sonuç çıkması veya yapılan tüm invaziv girişimlerde ölüm oranının yüksek çıkması halinde Bakanlık tarafından yerinde değerlendirme yapılacak. Bu merkezler birinci yılın sonunda uyarılacak, üst üste iki yıl yukarıdaki kriterleri sağlayamayan merkezin yetkisi Bakanlıkça iptal edilecek. Kalp merkezinde kalp ve damar cerrahisi kliniği, kardiyoloji kliniği, anjiyografi cihazı, Bakanlıkça tescil edilmiş ikinci seviye en az dört yataklı koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye en az beş yataklı kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve iki kalp damar cerrahisi ameliyat salonu bulunacak.”