Göç İdaresi'nden '600 mülteci işlem yapılmadan sokağa salındı' iddiasına ilişkin açıklama

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bir siyasi partinin Niğde İl Başkanı’nın, bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, “sınır dışı edilmek üzere İstanbul’dan Osmaniye’ye gönderilen 600 düzensiz göçmenin işlem yapılmadan serbest bırakıldığı” iddiasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"İlgili konsolosluklardan ve büyükelçiliklerden gerekli belgeler temin edilerek düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezlerine sevki sağlanmakta ve sonrasında geri gönderme işlemleri başlatılmaktadır.

Bu kapsamda Osmaniye Geri Gönderme Merkezi’nden de çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu birçok düzensiz göçmen, işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmektedir.

Osmaniye Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilen 600 sığınmacının 24.07.2019 günü hiçbir işlem yapılmadan sokağa salındığını iddiası asılsızdır, gerçeği yansıtmamaktadır.

Ayrıca Geri Gönderme Merkezlerinde yürütülen iş ve işlemler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir."