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    Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Bayramda 5 milyondan fazla kişinin seyahat etmesi bekleniyor

    © AA / Emre Ayvaz
    Türkiye
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    Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor.

    Turizmde hareketli bir sezon yaşayan Türkiye'de, Kurban Bayramı'nda 5 milyon üzerinde kişinin seyahat etmesi bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yaptığı açıklamada, turizmin en yoğun olduğu bir sezonun yaşandığını söyledi.

    © DHA /
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    Yurt dışından Türkiye'ye ciddi bir talep olduğunu, Kurban Bayramı ile gelecek iki haftada yoğunluğun daha da artacağını aktaran Ayık, halihazırda birçok tesiste doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığını, Kurban Bayramı'nda da birçok tesiste bu oranın yüzde 100'e ulaşacağını dile getirdi.

    Hemen hemen tüm bölgelerde ciddi bir hareketliliğin söz konusu olduğunu belirten Ayık, iç pazarın ise özellikle iklimden dolayı Ege Bölgesi'ni tercih edeceğini öngördü. Akdeniz Bölgesi'nin, Ege'ye göre daha sıcak olduğunu hatırlatan Ayık, iç bölgelerde de hareketlilik beklediklerini, Kurban Bayramı dolayısıyla akraba ziyaretlerinin ön plana çıktığını ifade etti.

    Yurt içinde yoğun şekilde yatay hareketlenme olacağını belirten Ayık, "Ramazan Bayramı'nda 5 milyon civarında bir hareketlilik yaşadık, Kurban Bayramı'nda da bunun üstüne çıkacak. Kıyılarda ve konaklama tesislerine dönük hareketler belki Ramazan Bayramı seviyesinde olmayabilir ancak toplam hareketlilik Ramazan Bayramı'ndaki hareketliliğin üstüne çıkabilir diye bekliyorum. Ekonomik boyut da birkaç milyar liranın üstüne çıkar"

    Bayram tatilinin uzatılmasının bir anlamı olmayacağını ifade eden Ayık, insanların daha ekonomik tatil ve uzun vadeli plan yapabilmeleri için blok tatillerin mutlaka yılın başında açıklanması gerektiğini bildirdi.

    Son dakika yapılan uzatmaların genel anlamda turizme çok büyük bir katkısı olmadığını ifade eden Ayık, 2020 yılında öngörülen blok tatillerin, yılın ilk ayında açıklanmasını istedi.

    © DHA /
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    'RAKAMLAR BİZİ TEYİT EDER NİTELİKTE'

    Turizm açısından yedi aylık rakamların son derece olumlu olduğunu, tablonun bekledikleri gibi şekillendiğini belirten Ayık, "Yıl başında Türkiye'nin 2019 yılında yeni bir rekor kıracağını söylemiştik. Mutlaka çift haneli bir büyüme yapacağını ve 50 milyonun üzerindeki yabancı misafir sayısını göreceğimizi bekliyorduk. Şu ana kadar da gerçekleşen rakamlar bizi teyit eder nitelikte. Çift haneli bir büyümemiz var ve yılın geri kalan bölümünde de bu trendin devam etmesi koşuluyla 50 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçiyi göreceğiz" diye konuştu.

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da Ramazan Bayramı'ndaki gibi bir hareketlilik beklediklerini söyledi.

    "Tatiller uzatılmamasına rağmen Türkiye'nin dört bir tarafındaki tesislerin çok büyük bölümünde oteller doldu, boş yer bulmak çok zor" diyen Atmaca, keyifli bir tatil geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.

    Turizm rakamlarının 1 Ocak - 31 Temmuz'da son derece sevindirici nitelikte olduğuna işaret eden Atmaca, Antalya genelinde yüzde 17'lik artış olduğunu kaydetti.

    Etiketler:
    Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), turizm, Seyahat, tatil, Kurban Bayramı
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