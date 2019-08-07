Anadolu Adliyesi'ndeki kafeterya krizinde mutlu son: Çay ve kahveye indirim

Personelin 'Zamlar geri çekilene kadar alışveriş yapmayacağız' kararı ve bir avukatın durumu yargıya taşımasının ardından fiyatlarda düşüşe gidildi.

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi’ndeki avukat ve personeller, kafeteryanın geçen ay içecek ve yiyeceklere zam yaparak limonatayı 10, çayı 7, Türk kahvesini ise 9 TL'ye çıkmasına tepki göstermişti.

Personel, fiyatlar düşene kadar kafeteryalardan alışveriş yapmayacaklarını duyururken, Avukat Şeref Şahin de suç duyurusunda bulunmuş, “Avukatların istifadesine sunulan diğer iş ocaklarındaki ürünler, bırakalım bir stajyer avukatı ortalama bir avukatı dahi maddi gücünü zorlayacak cinsten pahalıdır” ifadelerine yer vermişti.

Anadolu Adliyeleri Sendikası tarafından geçtiğimiz ay yapılan duyuruda da “Hiçbir duyuru olmaksızın marka fiyatları 1 TL’ye çıkarılarak, çay ocaklarında yapılan her alışverişte; tek seferde yüzde 25, son 3 ay içerisinde ise yüzde 100 zam yapılmıştır. Fiyatlar geri çekilene kadar adliye çalışanlarımızın çay ocaklarından alışveriş yapmamalarını duyuruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sözcü’den Sevgi Begüm Yavuz'un haberine göre, çay krizi bugün mutlu sonla bitti. Çayın fiyatı 2, Türk kahvesinin fiyatı ise 6 liraya indirildi.

Zammın geri alınmasının ardından personelin ve avukatların yeniden adliye kafetaryasını kullanmaya başladıkları gözlendi.