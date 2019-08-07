İmamoğlu'ndan İBB'den maaş aldığı iddia edilen AK Partili Kavakçı hakkında açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden maaş aldığı ileri sürülen AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan hakkında bir açıklama da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"Ravza Kavakçı elektrik mezunuyken, Metro A.Ş tarafından ABD'ye siyaset doktorası yapması için gönderilmiş. Buna karşılık 4 yıl 11 ay mecburi hizmet tanımlanmış ama bunu tamamlayamadan milletvekili olmuş. Dolayısıyla şu an kuruma bu anlamda bir borcu var. Sözleşme gereği hizmet etmesi gereken dönemi, kuruma hizmet olarak verememiş.

'HİÇ ANLAMLI DEĞİL'

Burada anlamlı bulmadığım tarafı ifade edeyim. Metro A.Ş'nin yani ulaşımla ilgili bir kurumun siyaset doktorası için bir çalışanına 5 yıla yakın burs sağlaması ve ABD'ye göndermesi hiç anlamlı değil."