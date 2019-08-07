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    AK Parti İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'ın 'tasarruf' açıklamasına yanıt: Hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil

    İHA
    Türkiye
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    AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tasarruf açıklamalarına ilişkin, "Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil" dedi. 

    © DHA /
    Mansur Yavaş 100 günde yaptıklarını anlattı
    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 100 günlük faaliyet raporuna ilişkin konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Bu kitapçılığı incelediğimizde tespit ettiğimiz belli konular var. En önemli konulardan biri, tasarruf belediyeciliği ile 136 milyonluk bir tasarruf edildiğini bu tasarrufun da 100 günlük faaliyetler içinde önemli bir madde olarak öne çıkarılması. Bu tasarrufun neden yapıldığı, hangi gider kısılarak yapıldığı belli değil. O rakamlara bakıldığında diğer gelirler bölümüne baktığımızda 2 buçuk milyarlık bir gelir var. Diğer gelirlerden kasıt merkezi hükümetin vermiş olduğu destektir. 100 günden öncesine, son seçim dönemine baktığımızda seçim bütçesi diyorlar ama tam tersine Büyükşehirin devletten gelen miktarı 1 milyar 363 milyon. Son 100 günde 1 milyar 360 milyon, ilk yüz günde 2 buçuk milyar. Yani 1 milyar 130 milyonluk bir artış olmuş. Böyle bir artışta 136 milyon tasarruf ettik denilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece giderler kaleminde personel giderine baktığımız zaman Mustafa Tuna beyin 100 günlük son giderine bakıldığında 105 milyonluk bir gideri var. İlk 100 günde 232 milyonluk bir personel gideri var. Yüzde 120 bir artış var" dedi. 

    'SU İNDİRİMİ AK PARTİ VE MHP'NİN ÖNERİSİYLE MECLİSE GELDİ'

    Ankara’da yaşanan sel felaketinde gereken hassasiyetin gösterilmediğini ifade eden Özcan, su fiyatlarındaki indirimin AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise girdiğine dikkat çekerek, "Can kayıplarının olduğu ve maddi hasarın yaşandığı sel felaketinde CHP'nin belediye başkanı Londra’daki tatilinden dönmeyerek, sosyal medyadan kuru mesajla başsağlığı diledi.  Tarım ve hayvancılığın il genelinde artırıldığı projelerin aksine büyükşehirin her yıl dağıttığı tohum ve sebze fidesi kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Büyükşehir arasında yapılan analizler durma noktasına geldi. Çiftçilerimiz mağdur edildi, çalışanların ikramiyeleri iptal edildi" dedi. 

    Faaliyet raporunda bahsedilen su indiriminin büyükşehir belediye başkanının vaatleri arasında olmasına rağmen; AK Parti ve MHP gruplarının önerisi olarak meclise geldiğini söyleyen Özcan, "İlk seferde CHP'li başkan tarafından reddedildi. AK Parti ve MHP gruplarının ısrarı üzerine meclisten geçti. Bu sosyal medyada başkanın takdiri ile olmuş gibi yansıtıldı. Meclisin katkıları görmezden gelindi" diye konuştu. 

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin, temmuz ayı üçüncü oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 100 günde 136 milyon TL fazla verdi
    '19 YÖNETİCİ BASKIYLA İSTİFA ETTİRİLDİ'

    Özcan, 100 günlük kitapçıkta tarafsız ve tecrübeli personelin göreve getirildiğinin belirtildiğini hatırlatarak, "Fakat EGO Genel Müdürü Çevre Koruma Daire Başkanı, itfaiye daire başkanı iki defa değişti. Genel sekreter yardımcısı, genel sekreter, 39 üst düzey yöneticiden 19 tanesi ya baskıyla, görevlerinden istifa ettirilerek ya da kızağa alınarak yerlerine yenileri getirildi. Atanan bürokratlar arasında hukuki sıkıntıları olanların mevcudiyetleri gözümüzden kaçmadı. Her fırsatta söylenen 'Ankara’yı birlikte yöneteceğiz' sözleri unutularak, eyleme geçmeyerek muhalefet partilerin meclise getirdiği birçok önerge onaylanmadan, okunmadan reddedildi. Meclis toplantıları keyfi şekilde kapandı" ifadelerini kullandı. 

    'İHALEYE HİÇ GİRMEYEN FİRMALARA VERİLDİ'

    İhalelerde usulsüzlükler olduğunu savunan Özcan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: 
    "Yavaş, 'Seçilmiş belediye başkanıyım saygı duyun' diyerek meclisin yetkisine ipotek koymaya kalktı. Sadece kendisi seçilmiş gibi, meclis üyelerinin seçilmiş olduğunu unuttu. Meclis üyelerimizin konuşmalarını da kesti. 15 Temmuz konuşmasını hatırlatalım. Şeffaf olduğu iddia edilen ihalelerin bazılarını ihaleyi kazananlara değil, ihaleye hiç girmeyen firmalara verildi.

    Bu usulsüzlük üzerine şirketler de mahkemeye başvurdu. Usulsüz genel kurullar yapıldı. Şirketleri bize vermiyorsunuz diye söylemleri var. Bunların aslı astarı yok. Birkaç şirketin sicilinden kaynaklı genel kurulları yapılmadı. Biz talimatları verdik. 100 günlük faaliyet raporunda bilindiği gibi belediyelerin önemli yerleri kusursuz işlemedi. Birimler işlerini düzenli yapamaz hale geldi. Projeler uzarken performans düşüklüğü gözle görülür hale geldi. Yeşillendirilmiş alanlarda kurumalar meydana geldi. Sincan OSB kısa sırada bitmesi gereken kavşak hala bitirilmedi. Yol yapım çalışmalarında performans yüzde 30’lara düştü. İtfaiye daire başkanlığındaki idare rehaveti, can kaybına sebebiyet verdi. İtfaiyenin geç kalması sebebiyle bir yavrumuz kurtarılamadı. Sel felaketinde ASKİ yetersizliği sebebiyle çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Metro ve Ankaray arızaları vatandaşlar için çekilmez hale geldi." 

    Etiketler:
    ihale, su indirimi, tasarruf, Belediye, CHP, AK Parti, Hakan Han Özcan, Ankara, Mansur Yavaş
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