Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara '25 lira bağış' çağrısı

TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanı olduğu Tunceli Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sorunların çözüm için vatandaşların bağış yapmalarını sağlayacak 'Umudu büyütüyoruz' adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Tunceli Belediyesi'nden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, belediyenin borcundan ötürü yeterli hizmetin yapılmadığı belirtilerek, kampanyaya vatandaşların 25 lira destek yapmaları istenildi.

Maçoğlu'nun imzası bulunan açıklamada, şöyle denildi:

"Değerli Dersim halkı ve Dersim dostları, Birlikte üretme ve ortak yönetme anlayış ve çizgiyle ‘Söz, Yetki, Karar Halka’ şiarıyla başladığımız yaşanılabilir bir kent ve memleket yürüyüşümüzde Dersim halkının büyük desteğiyle 31 Mart 2019’da beş yıllık bir zaman süreliğine yerel yönetim programımızı hayata geçirme olanağına kavuştuk.

Binlerce insanımızın fikir ve önerileri doğrultusunda oluşturduğumuz programı göreve geldiğimiz günden itibaren uygulayabilme, plan ve pratiğine başladık. Ancak hepimizin de bildiği gibi belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldık. Böylesi ağır ekonomik bir sorun, programımızda yapmasına işaret ettiğimiz, birçok proje ve uygulamalarımızı hayata geçirme noktasında aksaklıklara sebep olmaktadır.

Biliyoruz ki; halkın ödediği vergiler yerel yönetimler alanında ulaşım, iletişim, konut, içilebilir su, sağlık, eğitim, kültür, yeşil alan gibi bir kentin temel ihtiyaçlarının çözülmesi için kullanılması gerekmektedir.

Sürekliliği sağlanması gereken bu hizmetler maalesef yandaş siyaset, savurganlık, kişisel çıkar, kendi dönemini kurtarma gibi çarpık anlayışlarla ülkedeki hemen hemen tüm belediyelerde olduğu gibi Dersim Belediyesi de ağır bir şekilde borçlandırılarak halka hizmet kalitesi en alt seviyeye düşürülmüş ve kent adeta nefes alamaz duruma getirilmiştir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği açıkladığımız belediye bilançolarından bir kez daha gördüğünüz gibi belediyemizin durumu da borçlu durumda olan diğer belediyelerden farksızdır. Ne var ki bu durumu gerekçe yaparak eli kolu bağlı oturmak bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Ve bu bizim tarzımız da değildir.

Bu memleket ve kentimiz Dersim için bir şeyler yapmak isteyen, vicdanlı, sorumlu insanların destekleri temelinde ve yaptıkları yaratıcı önerileri gönüllü bir kampanyaya çevirme kararı verdik. Daha doğru bir açıklama ile söylersek; etkili kitlesel bir seferberlik başlatma kararına vardık. Halkımızın sunmak istediği küçük büyük ama değerli desteklerle üretimden sosyal alanlara, ulaşımdan suya, eğitimden sağlığa, konuttan turizme ve alt yapısına kadar birçok projenin adımlarını bu halk seferberliği ile başlatmış olacağız. Esas çözüm gücü olan Dersim halkı ve dostlarını içeride dışarıda başlattığımız seferberlik fırtınasına katılarak insanlığa örnek olacak bir kent yaratmaya davet ediyoruz. Bunu mutlaka başaracağız zira halkımıza güveniyoruz.

Bu nedenle 25 TL’lik destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır."