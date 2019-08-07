Kayıt
15:57 07 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Tunceli Belediyesi

    Tunceli Belediyesi'nden vatandaşlara '25 lira bağış' çağrısı

    © İHA / AHMET AKBUĞA-AW712681
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 99

    Tunceli Belediyesi, ekonomik sorunlar nedeniyle başlattığı yardım kampanyası kapsamında vatandaşlara belediyeye 25 liralık destek olmaları çağrısında bulundu.

    Fatih Mehmet Maçoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
    Maçoğlu: Borçtan hareket edemiyoruz
    TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun başkanı olduğu Tunceli Belediyesi'nde yaşanan ekonomik sorunların çözüm için vatandaşların bağış yapmalarını sağlayacak 'Umudu büyütüyoruz' adıyla yardım kampanyası başlatıldı.

    Tunceli Belediyesi'nden kampanyayla ilgili yapılan açıklamada, belediyenin borcundan ötürü yeterli hizmetin yapılmadığı belirtilerek, kampanyaya vatandaşların 25 lira destek yapmaları istenildi.

    Maçoğlu'nun imzası bulunan açıklamada, şöyle denildi:

    "Değerli Dersim halkı ve Dersim dostları, Birlikte üretme ve ortak yönetme anlayış ve çizgiyle ‘Söz, Yetki, Karar Halka’ şiarıyla başladığımız yaşanılabilir bir kent ve memleket yürüyüşümüzde Dersim halkının büyük desteğiyle 31 Mart 2019’da beş yıllık bir zaman süreliğine yerel yönetim programımızı hayata geçirme olanağına kavuştuk.

    Binlerce insanımızın fikir ve önerileri doğrultusunda oluşturduğumuz programı göreve geldiğimiz günden itibaren uygulayabilme, plan ve pratiğine başladık. Ancak hepimizin de bildiği gibi belediyeyi büyük bir borç yüküyle devraldık. Böylesi ağır ekonomik bir sorun, programımızda yapmasına işaret ettiğimiz, birçok proje ve uygulamalarımızı hayata geçirme noktasında aksaklıklara sebep olmaktadır.

    Biliyoruz ki; halkın ödediği vergiler yerel yönetimler alanında ulaşım, iletişim, konut, içilebilir su, sağlık, eğitim, kültür, yeşil alan gibi bir kentin temel ihtiyaçlarının çözülmesi için kullanılması gerekmektedir.

    Tunceli Belediyesi
    © İHA / AHMET AKBUĞA-AW712681
    Tunceli Belediyesi Meclisinin 'Dersim' kararına müfettiş
    Sürekliliği sağlanması gereken bu hizmetler maalesef yandaş siyaset, savurganlık, kişisel çıkar, kendi dönemini kurtarma gibi çarpık anlayışlarla ülkedeki hemen hemen tüm belediyelerde olduğu gibi Dersim Belediyesi de ağır bir şekilde borçlandırılarak halka hizmet kalitesi en alt seviyeye düşürülmüş ve kent adeta nefes alamaz duruma getirilmiştir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği açıkladığımız belediye bilançolarından bir kez daha gördüğünüz gibi belediyemizin durumu da borçlu durumda olan diğer belediyelerden farksızdır. Ne var ki bu durumu gerekçe yaparak eli kolu bağlı oturmak bizim asla kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Ve bu bizim tarzımız da değildir.

    Bu memleket ve kentimiz Dersim için bir şeyler yapmak isteyen, vicdanlı,  sorumlu insanların destekleri temelinde ve yaptıkları yaratıcı önerileri gönüllü bir kampanyaya çevirme kararı verdik. Daha doğru bir açıklama ile söylersek; etkili kitlesel bir seferberlik başlatma kararına vardık. Halkımızın sunmak istediği küçük büyük ama değerli desteklerle üretimden sosyal alanlara, ulaşımdan suya, eğitimden sağlığa, konuttan turizme ve alt yapısına kadar birçok projenin adımlarını bu halk seferberliği ile başlatmış olacağız. Esas çözüm gücü olan Dersim halkı ve dostlarını içeride dışarıda başlattığımız seferberlik fırtınasına katılarak insanlığa örnek olacak bir kent yaratmaya davet ediyoruz. Bunu mutlaka başaracağız zira halkımıza güveniyoruz.

    Bu nedenle 25 TL’lik destek kampanyamıza katılacağınıza olan inancımız tamdır."

    Etiketler:
    TKP, Fatih Mehmet Maçoğlu, bağış, Tunceli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yaklaşık 37 kilometre irtifa kazanan füzelerin 450 kilometreye yakın yol kat ettiği belirtildi.
    Kuzey Kore'den füze denemesiyle ABD ile Güney Kore’ye 'gözdağı'
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet