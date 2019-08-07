Kuzey Kıbrıs'ta tonlarca ilaç depolarda unutuldu

Bakanlık olarak derhal harekete geçtiklerini belirten Pilli, “Genel ecza deposunda tarihi geçmiş çok sayıda ilaç olduğunu tespit ettik. Burada bulunan ilaçları kayıt altına alması gereken otomasyon sisteminde de eksiklik söz konusu. İlaçlar sağlıklı olarak mevcut sistemde kayıt altına alınamıyor ve depoda yeni gelen ilaçlar ön kısımlara yerleştirilirken tarihi geçmiş ilaçlar arkada bırakılıyordu" dedi.
'90 KAMYON İLAÇ İMHA EDİLECEK'
OTOMASYON SİSTEMİ YENİLENECEK
“Tüm hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin eczanelerinde bulunan ilaçları da kontrol altına alacağımız bir yapı kuruyoruz. Tek bir ilacın dahi israf edilmemesi konusunda kararlıyız. Bu kadar uzun süre ilaçların kontrol altında tutulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Kalıcı önlemler için düğmeye bastığımızın özellikle altını çizerek, kamuoyunun bilgisine sunarım.”
Öte yandan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Facebook'taki paylaşımında, ''Son 4 sağlık bakanımızın icraatları sırasında tespit yapıp kamuoyuna açıklama yaptıkları ortak bir konu var. İlaç ve Eczacılık Dairesi depolarında binlerce kutu tarihi geçmiş ilaç bulunup atıldı. Bu ortak tespit ve icraata rağmen çare üretilemiyor. Üstelik çarenin otomasyon olduğunu bile bile. 10 yılı aşkındır tüm bakanlarca desteklenen ve kurumu sürdürülen otomasyon çalışmaları bir türlü tam anlamıyla kurulup organize olunamıyor. Bunun sebeplerine baktığınız zaman; 1. Otomasyon konusunda deneyimsizliğin getirdiği yanlış seçimlerden doğan zaman kaybı, 2. Bir türlü sağlanamayan yeterli eğitimli personel, 3. Otomasyonla çalışmayı reddeden personel, başlıca sebepler olarak sayılabilir. Ve bu nedenlerin üzerine gidilmedikçe bizler gelecekte de benzer olayları yaşayacağız"ifadelerini kullandı.
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