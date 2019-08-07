Medipol'den Birgün'e 'TCDD' tekzibi

Medipol Üniversitesi, TCDD Misafirhanesi’nin ve TCDD Müzesi Binası’nın kendilerine verilmesi haberine karşı çıktı. Üniversite, Birgün gazetesine yolladığı tekzipte "Bize verilmedi, tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

Medipol Üniversitesi, Birgün gazetesinin 29 Temmuz tarihli sayısındaki “Ankara’nın ortasında koca koca talanlar” haberine noter aracılığıyla yolladığı tekzipte şu ifadeleri kullandı:

"Gazete’nin manşet sayfasında TCDD Misafirhanesi’nin ve TCDD Müzesi Binası’nın Müvekkil kuruma verildiği iddia edilmiştir ancak; Müvekkil kuruma hibe edilmeyen, sadece tahsis edilen bina ve arsanın ‘verildi’ yüklemiyle haberleştirilmesi, en iyimser yaklaşımla hukuki bir gerçeğin tahrif edilmesi anlamına gelmektedir."

Birgün’ün detaylarını paylaştığı tekzipte, misafirhane ve müzenin 12 Haziran 2018’de üniversiteye ‘tahsis edildiği’ de belirtiliyor. Ayrıca tekzipte yer alan ifadede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanı olduktan hemen sonra üniversitedeki görevlerinden istifa ettiği ve söz konusu haberde isminin geçirilmesinin ‘karalama kampanyası’ olduğu belirtiliyor.

'HİBE', 'VERİLME' SÖZ KONUSU DEĞİL'

Öte yandan, üniversite rektörü Ahmet Zeki Şengil geçen 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Haberlerin bazılarında bahse konu binanın tarihi Ankara Tren Garı ana binasıymış gibi algılanmasına neden olacak fotoğraflar kullanılmıştır. Oysa konunun ana bina ile ilgisi yoktur. Tarihi Ankara Tren Garı ana binası TCDD'nin mülkiyetindedir ve TCDD tarafından kullanılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullanmış ve "Üniversitemiz bahse konu ek bina ve misafirhaneyi Milli Emlak'tan reel rayiç bedelle 29 yıllığına kiralamış bulunmaktadır. Yani "hibe", "verilme" gibi bir durum söz konusu değildir" demişti.

Şengil ayrıca, işlemin iki yıl önce gerçekleştiriltiğini belirtmişti.