Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

İmralı F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ın 2 Mayıs 2019'da avukatlarıyla görüştüğü duyuruldu.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen görüşmeye dair başka bir bilgi verilmedi.

Açıklamada, "Büromuz avukatlarından Av. Newroz Uysal ve Av. Rezan Sarıca bugün (07.082019) müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

Büromuz avukatlarından Av. Newroz Uysal ve Av. Rezan Sarıca bugün (07.082019) müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kamuoyunun bilgisine sunarız... — Asrın Hukuk Bürosu (@asrinhukuku) August 7, 2019

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