Polis okulu mezuniyetinde 'Cüneyt Arkın çok yaşa' diye bağırdılar

Polis Akademi Okulu müdürü emniyet müdürü Mesut Gezer, bugün yapılan mezuniyet törenine Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın’ı davet etti. Sağlık sorunlarından dolayı Erzurum’a gelemeyeceğini bildiren Arkın, mezun olan tüm öğrencilere selam gönderdi.
Törende konuşan emniyet müdürü Gezer, çektiği filmlerde bir çok kez komiser rolünü oynayan Arkın’ın Türk polisini sevdirdiğini ifade etti. Gezer, Arkın’ın filmlerini izleyen bir çok kişinin polis olmaya karar verdiğini anlattı.
Mezun olan öğrencilere selam gönderen ünlü isme ,395 kişi toplu olarak ‘ Cüneyt Arkın çok yaşa’ diye 3 kez bağırarak, alkışlarla cevap verdiler.
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