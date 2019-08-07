Polis okulu mezuniyetinde 'Cüneyt Arkın çok yaşa' diye bağırdılar

Erzurum Polis Okulu'nda yapılan mezuniyet töreninde öğrenciler kendilerine selam gönderen oyuncuya 'Cüneyt Arkın çok yaşa' diye bağırarak karşılık verdi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Erzurum Polis Akademisi’nde 395 kişi, 6 aylık eğitimden sonra bugün polis olmaya hak kazandı.

Polis Akademi Okulu müdürü emniyet müdürü Mesut Gezer, bugün yapılan mezuniyet törenine Türk sinemasının ünlü ismi Cüneyt Arkın’ı davet etti. Sağlık sorunlarından dolayı Erzurum’a gelemeyeceğini bildiren Arkın, mezun olan tüm öğrencilere selam gönderdi.

Törende konuşan emniyet müdürü Gezer, çektiği filmlerde bir çok kez komiser rolünü oynayan Arkın’ın Türk polisini sevdirdiğini ifade etti. Gezer, Arkın’ın filmlerini izleyen bir çok kişinin polis olmaya karar verdiğini anlattı.

Mezun olan öğrencilere selam gönderen ünlü isme ,395 kişi toplu olarak ‘ Cüneyt Arkın çok yaşa’ diye 3 kez bağırarak, alkışlarla cevap verdiler.