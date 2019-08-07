Sağlık çalışanlarıyla uzlaşmak için kamera karşısında özür diledi

Bolu'da, hastanede tedavi gören babasına yeterince ilgi göstermedikleri iddiasıyla sağlık çalışanlarını tehdit eden kişi, uzlaşma raporu gereğince kamera karşısında doktor ve sağlık çalışanlarından özür diledi.

Bolu'da bir kişi, hastanede tedavi gören babasına yeterince ilgi göstermedikleri gerekçesiyle tehdit ettiği sağlık çalışanlarıyla kamera karşısında özür dileyerek uzlaştı.

Kalp ve solunun yetmezliği şikayetiyle İzzet Baysal Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki babası Mehmet Ünal'ı ziyaret eden Refik Ünal (63), babasının doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından kendisine yeterince ilgi göstermediğini söylemesi üzerine sinirlenerek, hastanede görev yapan doktor Ferhan Yılmaz ile hemşireler Çiğdem Karagüllü ve Esin Özata'ya tehdit içerikli sözler sarf etti.

Doktor ve hemşirelerin, Ünal hakkında suç durusunda bulunması üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca işlem başlatıldı. Taraflarla görüşmeler sonucunda sağlık çalışanları, Ünal'ın kamera karşısında özür dilemesini istedi.





Sağlık çalışanlarının şartını kabul eden Refik Ünal, hastane önünde kamera karşısında, "28 Ocak 2019 günü İzzet Baysal Devlet Hastanesi merkez ünite binası palyatif bakım servisinde sarf ettiğim tehdit içerikli sözlerden dolayı başta doktor Ferhan Yılmaz, hemşireler Çiğdem Karagüllü, Esin Özata ve servisi çalışanları şahsında zor koşullarda bizler için gecesini gündüzüne katarak emek veren bütün sağlık çalışanlarından özür diliyorum" yazılı metni okudu.