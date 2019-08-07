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18:59 07 Ağustos 2019
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    Meral Akşener

    Akşener, İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı'nı belirledi

    © AA /
    Türkiye
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    İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü düzenlenen kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerinin bugün ilk toplantısını yaptığı belirtildi.

    İYİ Parti
    © REUTERS / Murad Sezer
    İYİ Parti Grup Başkanvekili belli oldu
    Kurulun ilk toplantısında, parti genel başkanı Meral Akşener'in ortaya koyduğu kadroyu onayladığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan yardımcılarından değil, her biri ayrı uzmanlık alanı olan 'başkanlıklar'dan oluşacak. Yeni yönetim modelinde esas alınan nokta, Türkiye'yi yönetmeye hazır kadrolardan, bir anlamda 'Gölge Kabine' oluşturulmasıdır."

    İYİ Parti'nin, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve ülke yönetiminin her alanını kapsayan yeni bir idari modeli siyasetle tanıştıracağına işaret edilen açıklamada, bu yönetim şeması ve anlayışıyla, amaçlarının Türkiye'yi "Zamanın Yarışına Taşımak" olduğu vurgulandı.

    Parti yönetimi şu isimlerden oluştu:

    "Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hasan Seymen, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Eğitim Politikaları Başkanı Berna Sukas, Kadın Politikaları Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu, Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Gençlik Politikaları Başkanı Yavuz Temizer, Toplumsal Politikalar Başkanı Şenol Sunat, STK ile İlişkiler Başkanı Tuba Çokal, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan."

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    Etiketler:
    Başkanlık Divanı, Meral Akşener, İYİ Parti
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