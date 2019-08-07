Koyunlar vebalı çıktı: 7 mahalle karantinaya alındı

Genç çiftçileri desteklemek için yapılan koyun ve keçi dağıtımı, Havza ilçe kırsalında bulunan mahallelerdeki vatandaşları endişeye düşürdü.Teker teker hastalanıp ölen koyun ve keçilerde yapılan kontrollerde veba olduğu ortaya çıktı. Mağdur duruma düşen yetiştiriciler yetkililerden yardım istedi.

KOYUNLARIN HASTALIKLI OLDUKLARINI SÖYLEMİŞLER

Sözcü'nün İsmail Akduman'ın haberine göre proje kapsamında koyun alan Hasan Alkan, “Koyunların hastalıklı olduğunu bildirdiğimiz halde yetkililer bize ‘alırsanız alın almazsanız yedekte bekleyen kişiye veririz dediler. Bizler de almak zorunda kaldık. Aradan 10-12 gün geçince koyunlarda rahatsızlıklar başladı, ölümler başladı. OMÜ Veteriner Hekimlik Fakültesine götürdük ve koyunların vebalı olduğu ortaya çıktı. Kurban Bayramı öncesinde mağdur olduk” dedi.



7 MAHALLE KARANTİNA ALTINDA

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç vebanın hayvanlar arasında bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, “7 mahallemizde 11 çiftçi ailemize verilen 374 koyunlarda maalesef böyle bir hastalıkla karşılaştık. İlk önce hastalıklı koyunlar verildi, ölümler gerçekleşti. Havza İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunca ilçemizde Kirenlik, Yeşilalan, Sivrikese, Çayırözü, Çelikalan, Belalan ve Kayacık Mahallelerimiz karantina altına aldı. Birileri arada devlete hastalıklı koyunları satıyor, para kazanıyor, bunun sıkıntısını köylü çekiyor. Koyunların teslim kâğıtlarında yaşı 2,5 olarak gözüken, koyunlar normalde 6-7 aylık gibi duruyor. Kuzular resmen koyun diye dağıtıldı köylümüze. Bu işin takipçisi olacağız, devletimizin ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesi için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.