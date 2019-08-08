'CNN Türk ve DHA’nın genel müdürleri görevden alındı'

Oda TV'nin haberine göre DHA'nın mevcut genel müdür Salih Zeki Sarıdanişmet görevden alınarak Demirören Medya Danışma Kurulu Üyesi görevine getirildi. A Haber İstihbarat Şefi olarak çalışırken CNN Türk Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Kubilay Gülbek, CNN Türk'ten alınarak Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü yapıldı.
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A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı ise Bora Bayraktar'ın yerine CNN Türk Genel Müdürü oldu.
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