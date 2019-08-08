Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda saldırı iddiası sosyal medyada gündem oldu

Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda müşterilerin saldırıya uğradığı iddiası Ekşi Sözlük ve Twitter'da paylaşıldı. Olayla ilgili 10 binin üzerinde tweet atılırken sosyal medya kullanıcıları, iddianın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

İstanbul’daki Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda müşterilere saldırıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ekşi Sözlük’te paylaşılan olay, Twitter’da da “#EminönündeVahşet” etiketiyle en çok paylaşım yapılan başlıklardan oldu.

Ekşi Sözlük’te “tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet” başlığında bir yazar, arkadaşının yaşadığını iddia ettiği bir saldırıyı yazdı. Paylaşıma göre, 4 Ağustos’ta Tarihi Eminönü Balıkçısı’na giden müşteriler çalışanların saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi, kadınları rahatsız eden çalışanlara tepki gösterdikleri için önce hakarete sonrasında da saldırıya uğradıklarını belirtti. Gazete Duvar'ın haberine göre paylaşımda saldırı şu ifadelerle anlatıldı:

“Birkaç saniye içinde gemi ve turşucuda çalışan yaklaşık 20 kişinin üzerimize doğru koştuğunu gördük. Ne olduğunu anlamadan bize saldırdılar. 3’ümüzü de ayrı köşelere çekerek yumruk ve tekmeler savurdular. O sırada üzerime kesici aletle koşan birini gören küçük abim önündeki saldırganları dağıtarak koşan kişiyi engelledi. Korunmasız kaldığı için yüzüne ve vücuduna fazlaca darbe aldı. Pala olduğunu düşündüğümüz kesici aletle kafasına gelen darbe sonrası kanlar içinde yerde kaldı”.

‘OLAY YERİNE GELEN POLİSLER TUTANAK TUTMADAN GİTMİŞ’

Polise haber verdiklerini aktaran kişi, “10 dakikalık yürüme mesafesindeki sirkeci karakolundan en az 25 dakika sonra geldiler. 20 kişi tarafından saldırıya uğradığımızı ihbar etmemize rağmen sadece 2 kişi gelmişlerdi. Hiçbir müdahalede bulunmadan olayla ilgili sorular sordular. Tutanak tuttuklarını ve karakolda ifade verdikten sonra şikayette bulunabileceğimizi belirttiler” dedi.

Tedavilerinin ardından şikayetçi olmak için karakola gittiklerini aktaran kişi, olay yerine gelen polislerin tutanak tutmadıklarını öğrendiklerini belirtti:

“Tutanağın tutulmadığını duyan daha rütbeli olduğunu düşündüğümüz polis olay yerine kim gittiyse o uğraşsın diyip kapıyı çarparak odasına girdi. Bizimle hiçbir polis ilgilenmek istemiyordu. iletişimde olduğumuz polis durmadan işletmenin yetkilileriyle görüşüp bize geliyordu. Önce elimize bir kimlik fotoğrafını tutuşturup kişiyi teyit etmemizi istedi. Emin olmadığımızı söyleyince kesin tespit etmemiz için bizi zorladı. Sebep olarak ‘uzlaşma olmazsa arbede çıkabilir(karakolda(!))’dedi”.

Polislerin kameraların bozuk olduğunu söylediği kaydeden kişi, kendilerine hatalı ve eksik tutanak imzalatılmaya çalışıldığını öne sürdü. Paylaşımında yaralıların fotoğrafına da yer veren kişi, görüntülere ulaşılması ve sorumluların cezalandırması için destek beklediklerini ifade etti.