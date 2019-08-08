Erdoğan’dan kurmaylarına Kaz Dağları talimatı

Edinilen bilgilere göre, Kaz Dağları çevresinde yürütülen altın arama çalışmalarıyla ilgili tartışmaların bir manipülasyon olduğunun altını çizen Erdoğan, bu olayın takipçisi olacağını söyleyerek, bir eksiklik varsa gereğinin yapılmasını istedi.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre toplantıda bu madene ruhsatın 2001 yılında CHP’li belediye tarafından verildiğinin belirtilmesinin ardından Erdoğan “Bu konu neden buraya kadar geldi? Bunun bizimle ne alakası var? Anlayabilmiş değilim. Daha o zaman AK Parti bile kurulmamıştı. Birileri bu olayı manipüle ediyor” diye konuştu.

Erdoğan, Kaz Dağları çevresini daha önce gezdiğini belirterek yakın zamanda oraya tekrar gideceğini kaydetti. Bu arada toplantıda AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü kutlamaları da gündeme geldi. 14 Ağustos’tun Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle kutlamaların bir hafta ertelenmesine karar verildi.