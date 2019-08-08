Ahmet Hakan'dan Kaz Dağları tepkisi: Yeter, fidan diktik diyerek savunma yapmayın artık

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, altın arama çalışmaları yürütülen Kaz Dağları ile ilgili olarak Kanadalı şirkete tepki gösterdi. Hakan, "Yeter, fidan diktik diyerek savunma yapmayın artık" dedi.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Yeter, fidan diktik diyerek savunma yapmayın artık" başlığıyla yayımlanan yazısında "Başka bir şey bulun. Başka bir şey üretin. Başka bir şey söyleyin" ifadesini kullandı.

Hakan şöyle devam etti:

"Yeter ki...

‘Şu kadar ağaç kestik ama karşılığında da şu kadar fidan diktik’ diye savunma yapmayın.

Çünkü...

Diktiğiniz o fidanların ağaç haline gelmesi için...

O ağaçların da ormana dönüşmesi için...

Yüzyılların geçmesi gerekiyor.

Yani istediğiniz kadar fidan dikin...

Ne ormanı ne de ormanın sağladığı o mükemmel ekolojik sistemi yerine getirmiş oluyorsunuz.

Başka bir şey bulamıyorsanız, başka bir şey üretemiyorsanız, başka bir şey söyleyemiyorsanız...

Bari susun!

Çünkü...

‘Ama fidan diktik’ deyip durmak ile ’boş yapmak’ arasında zerrece bir fark yok.

Kısacası...

Yeter artık! Boş yapmayın."