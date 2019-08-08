CHP’de ‘tek aday’ yorumu: Mutabakatla belirlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İl kongrelerinde tek aday göstereceğiz" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi. Salıcı, “Mesele tek aday değil, adayın tekleşmesinden çok mutabakatla seçiliyor olması, partide mutabakata yönelik iradenin oluşması" dedi.

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İl kongrelerinde tek aday göstereceğiz" açıklaması, parti içinde tartışmalara neden oldu.

Bazı partililer bu sözlere tepki gösterirken CHP Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “İl ve ilçe başkanlarının maksimum uzlaşma ile ortaya çıkmasını teşvik ediyoruz. Bundan sonraki süreç CHP’nin iktidarını kurma süreci. Bu süreci yürütmek ile parti içi mücadeleyi yürütmek arasında arkadaşlarımız tercihte bulunacak. Bütün CHP’lileri kucaklayacak, mümkün mertebe uzlaşmaya yönelik bir süreç” dedi.

Salıcı şunları söyledi:

TEMEL HEDEF İKTİDAR

“Mesele tek aday değil, adayın tekleşmesinden çok mutabakatla seçiliyor olması, partide mutabakata yönelik iradenin oluşması. Sayın genel başkanımızın tek aday vurgusu mutabakatı teşvik etmeye yönelik. Uzlaşma siyasi aktörler eliyle sağlanacak. Bu aktörler partinin seçilmişleri ve yerel dinamikler olacak. Örgütün niteliğini, yönetim kurulundaki görev alan arkadaşların geleceği sırtlayan kadrolar olması sağlayacak. Bütün partililerimizin temel hedefi olan CHP iktidarı hedefinde mutabakat sağlayacak bir süreçle yürüteceğiz.

Biz insanların adaylaşmasının önünde, onları engelleyemeye çalışan noktada değiliz. 31 Mart’ta da 23 Haziran’da da toplumun geniş kesimlerinden oy aldık. Bu anlayışı büyüterek götürecek çerçeve içinde bir siyaset kuruyoruz. Mutabakatla çıkacak arkadaşımızın önce CHP’yi, sonra parti dışındaki kesimleri kucaklaması lazım. Parti kurultayımız yine zamanında olacak. Eylül veya ekimde kurultay takvimi başlayabilir.”