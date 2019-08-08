Bankaların internet sitelerini taklit ederek 43 milyon TL kazandılar, 48 bin kişinin kimlik bilgilerini ele geçirdiler

Ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak müşterilerin kimlik bilgileri ile şifrelerini çalan çeteye operasyon düzenlendi. Ağına düşürdükleri vatandaşları 43 milyon lira zarara uğratan şüphelilerden 17’si tutuklandı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir çetenin ulusal bankalara ait internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının sahtelerini yaparak binlerce kişiyi dolandırdığını belirledi.

Aylar süren fiziki ve teknik takipler sonucu Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan ve 4’ü lüks rezidanslarda illegal çağrı merkezi olarak kullanılan toplam 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

361 SUÇTAN ARANIYORDU

Operasyonda örgüt lideri H.H.E. ile örgüt yöneticisi F.E.’nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Yakalanan organize suç örgütü üyelerinden Ö.E.’nin 361 nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İllegal çağrı merkezlerinde ve şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bir masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, bir pos cihazı, 48 bin kişinin kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

© AA / İngiltere'nin en büyük 'İslami' bankasına suçlama: Aşırıcılıkla bağlantılı kurumlara hizmet ediyor

Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar 11 ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaptıkları, bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayında aynı çete üyesi 39 kişinin yakalanarak tutuklandığını belirtti.