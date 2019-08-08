İstanbul'da denetlenen 85 iş yeri kapatıldı: 'Bunlar gıda takviyesi süsü verilmiş sahte ilaç, ölüme kadar götürebilir'

İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 102 bin iş yeri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Denetlenen bazı gıdalarda ölümcül kimyasallar tespit edildi. Bu kimyasalların ölüme yol açabileceği konusunda uzmanlar uyardı. 36 işletmeye suç duyurusunda bulundu, 85'i kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yüz binlerce gıda işletmesinin bulunduğu İstanbul'da her ay düzenli olarak denetim yapıyor. Denetlenen gıda işletmelerinde üretimden, satışa, toplu tüketim yerlerine kadar tüm aşamalar titizlikle inceleniyor.
Geçen yıl 213 bin gıda işletmesinde denetim yapılırken, toplamda 29 milyon 346 bin TL para cezası kesildi. Bu yılın ilk 6 ayında ise 13 bin 807 üretim, 41 bin 839 tüketim ve 45 bin 697 toplu tüketim yeri olmak üzere toplamda 102 bin iş yerinde incelemelerde bulunuldu. Bu işletmelerin 36'sı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, 85 işletmenin ise faaliyetlerine son verildi. Ayrıca 13 milyon 239 bin TL ceza kesildi.
CEZASI 200 BİN TL
Milliyet gazetesinden Cihat Aslan’ın haberine göre, denetimlerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Denetimi yapılan işletmelerden numuneler alınarak Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri'ne gönderiyoruz. İncelemelerde, gıda takviyelerinin içeriğinde sildenafil ve 'sibutramin' gibi aktif farmasötik bileşenler olarak adlandırılan ilaçların etken maddesi tespit edildi. Bununla ilgili de işletmeler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ürünlerin piyasadan toplatılması gibi yasal işlemler uygulandı. Savcılık kararı doğrultusunda söz konusu işletme sahiplerine 1 ila 12 yıl arası hapis cezası, 200 bin TL'ye kadar idari para cezası veya 10 bin güne kadar adli para cezası veriliyor" denildi.
İçeriğinde 'sildenafil’ ile 'sibutramin' etken maddelerinin bulunduğu takviye gıdalar arasında bitkisel macun, tek kullanımlık ambalajlarda satılan cinsel gücü artırıcı çikolatalar, toz şeklinde bitkisel kahveler, bitkisel şurup ve pastil gibi ürünler yer alıyor.
Haberde görüşlerine yer verilen uzmanlardan TMMOB Gıda Muhendisleri Odası Başkanı Kemal Zeki Taydaş, "Bunların gıda takviyesi içerisinde olması asla düşünülemez. Bunlar tıbbi preparatlardır. Hekim kontrolünde hastası için reçete ile yazılan ilaçlardır. Bu etken maddelerin kontrolsüzce gıda takviyelerine konulması insan sağlığını her an her şekilde etkiler. Bu sahtekarlığı yapanların insan sağlığını tehdit altında bırakacak tarzda üretime girişenlerin gerekli cezayı alması gerekir. Bu konular idari para cezalarıyla giderilemez. Bununla ilgili adli yaptırımların yapılması gerekir" dedi.
'BUNLAR GIDA TAKVİYESİ SÜSÜ VERİLMİŞ SAHTE İLAÇ'
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Saffet Serttaş, "Bu bahsedilen iki etken madde ilaç. Bunlar gıda takviyesi değil. Çünkü gıda takviyelerinin içinde böyle bileşenler olmaz. Bunların hepsi Çin, Hindistan ve Uzakdoğu ülkelerinden kaçak yollarla Türkiye'ye getiriliyor. Bunlar insanı ölüme götürebilecek ürünler. Ama sahtekarlar bunları gıda takviyesi olarak satıyor. Biz bunlara sahte ilaç diyoruz. Çünkü içinde kullanılan gıda bileşeni değil, kimyasal ilaç. Bunlar gıda takviyesi süsü verilmiş sahte ilaç" değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü Farmakolog Prof. Dr. Cankat Tulunay, “Bu durum senelerdir var. Sibutramin zayıflama ilacı, diğeri de ereksiyonu artırıcı ilaç. Fakat burada kullandıklarının çoğu saf madde de değil, bunlar toksit maddeler. Bunlar zehirlenmelere sebep olabilir, ölüme kadar götürebilir. Bitkisel ilaçlar, alternatif tıp diye bas bas bağırıyorlar. Halkı bunları kullandırmaya yönlendiriyorlar. Bunlar kullanıldıkça bu durumlar ortaya çıkacaktır. Daha sıkı kontrol ve denetimlerin olması lazım. Bunların internet üzerinden satışının yasaklanması lazım" dedi.
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