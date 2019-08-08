Kılıçdaroğlu'nun 'AK Partililer üzerinde psikolog eşliğinde araştırma yaptık' dediği çalışmanın detayları ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesi CHP'ye oy vermeyen seçmenin hassasiyetlerini anlamak ve buna göre söylem geliştirmek için araştırma yapılması talimatını verdi.
Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre raporlarda, “kutuplaştırıcı açıklamalardan kaçınılmasının”, “ekonomik gelişmelere vurgu yapılmasının", "iktidarın 'kibir' ve 'israf ifadeleriyle eleştirilmesinin” milliyetçi-muhafazakar kesim üzerinde etkili olacağı tespitleri yer aldı.
ÖZEL BİR ŞİRKET ARAŞTIRMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI
Kılıçdaroğlu da seçim stratejisini bu öneriler ekseninde, CHP'ye oy vermeyen kesimlerin desteğini alabilmek üzerine şekillendirdi.
SÖYLEM ÖNERİLERİ
Araştırma raporlarına dikkat çeken söylem önerileri yansıdı. CHP'nin doğru söylemlerde bulunması halinde, Cumhur İttifakı seçmeninin bir bölümünün oy tercihini değiştirebileceği belirtildi.
KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti örgütüne yönelik hitabında "Özellikle küçük ve orta boy belediyelerin kadrolarında zayıflıklar var biliyorum. Örneğin bir AB projesini İngilizce olarak hazırlayacak elemanları yok. Bu onun suçu değil. Biz size elemanlar göndereceğiz. Oturacak, projeyi hazırlayacak. Siz sadece başkan olarak imza atacaksınız" ifadesini kullanmıştı.
"Genel Merkez’de böyle bir birim oluşturacağız. Bakanlıklarla yazışmalarınızda sorun olursa Genel Merkez olarak biz takip edeceğiz. Sorun olursa milletvekillerini görevlendireceğiz. Her başkanı yakından izleyeceğiz. Artısını eksisini izleyeceğiz. Bunun için de bir ekip kurduk. Başkanları ziyaret edecekler, performanslarını ölçecekler.”
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA YAPTIK
Bize oy vermeyenler bizi nasıl biliyor? Bizi düşman görmemeleri lazım. Bir araştırma yaptırdık. Bunlar AK Parti’ye oy verenler. Bir psikolog eşliğinde araştırma yaptırdık. Biz ne söylersek bizi dinlerler diye. Bu çalışmayı yaptık. Söylemlerimizi buna göre değiştirdik. Ve şimdi onlar bizi dinliyorlar. Bizi dinledikleri için onların tepesindeki yöneticiler rahatsız."
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