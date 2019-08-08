İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst yönetimini kamuoyuna tanıttı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" ifadesini kullandı.

"Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak. Bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olacak" diyen İmamoğlu, devamında şu uyarıyı yaptı:

"Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir."

'FİNANS REFORMLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

"Finans reformlarına ihtiyacımız var" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "Bir kısım kalıcı, önemli, Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yola devam etmeliyiz" görüşünü dile getirdi.

İstanbul'u beraber yöneteceğimiz çalışma arkadaşlarımızı kamuoyuyla paylaştık; hepsi alanında uzman, bilgi ve deneyim sahibi. İstanbul'u öncelikle şeffaf ve adil olarak yönetecek ve ilkelerimizden asla şaşmayacağız. Allah yolumuzu açık etsin. pic.twitter.com/JCp51uEuVu — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 8, 2019

​"Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri" hedefi koyan İmamoğlu, "İstanbul'u dünya kenti yapacağız. Sizler bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacaksınız" dedi.

İBB üst yönetimi şu şekilde oluştu: