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11:42 08 Ağustos 2019
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    İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini kamuoyuna tanıttı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üst yönetimini kamuoyuna tanıttı.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Bülent Kılıç
    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir atama daha
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" ifadesini kullandı.

    "Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak. Bu şehrin 16 milyon insanına hizmet ettiğinin farkında olacak" diyen İmamoğlu, devamında şu uyarıyı yaptı:

    "Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir."

    'FİNANS REFORMLARINA İHTİYACIMIZ VAR'

    "Finans reformlarına ihtiyacımız var" açıklamasında bulunan İmamoğlu, "Bir kısım kalıcı, önemli, Türkiye'ye ders olan bir takım hamlelerle yola devam etmeliyiz" görüşünü dile getirdi.

    ​"Dünyanın en fazla ziyaret edilen şehri" hedefi koyan İmamoğlu, "İstanbul'u dünya kenti yapacağız. Sizler bu hedefe ulaşmamızda yardımcı olacaksınız" dedi.

    İBB üst yönetimi şu şekilde oluştu:

    • Genel Sekreter - Yavuz Erkut
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Şengül Altun Kasnak
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Yeşim Meltem Çiftçi
    • Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Orhan Demir
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Mehmet Çakılcıoğlu
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Kalkanlı
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Yazıcı  
    • Genel Sekreter Yardımcısı - Turgut Tuncay Önbilgin
    • Başkan Danışmanı - Murat Ongun  
    • Başkan Danışmanı - Ertan Yıldız
    • Başkan Danışmanı - Yiğit Oğuz Duman
    • İETT Genel Müdürü - Ahmet Bağış
    • BELBİM - Yücel Karadeniz
    • BELTUR - Ömer Güçlü Şenerer
    • BİMTAŞ - Nazım Akkoyun
    • Boğaziçi Yönetim - Ethem Pişkin
    • Enerji AŞ - Asaf Değirmenci
    • Halk-Ekmek - Salih Bekaroğlu
    • Güvensu-Hamidiye - Sertaş Nişli
    • İSPARK - Bahattin Yetkin
    • İSFALT - Burak Sain
    • İSKİ - Fatih Turan
    • İspark - Murat Çakır
    • İSTAŞ - Mustafa Canlı
    • İsgüven - Ahmet Canbuğday
    • İSTON - Ziya Gökmen Tokay
    • İstemkon - Nihat Narin
    • KİPTAŞ - Ali Kurt
    • Kültür AŞ - Serdal Taşkın
    • Medya AŞ - İpek Elif Atayman
    • Spor AŞ - İzzet Renay Onur
    • Şehir Hatları - Sinem Eletaş
    • UGETAN - İbrahim Edin
    Etiketler:
    Kadro, İSPARK, Tanıtım, yönetim, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
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