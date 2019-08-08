Jandarma Genel Komutanlığı yazı gönderdi: 'Bianet'e erişim 'sehven' engellendi'

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bianet.org'a 'erişimin engellenmesi' kararının sehven alındığı dün ortaya çıktı. Ancak hakimliğin aynı kararında yer alan 135 adrese yönelik erişim engellemesi devam ediyor.

Bianet’in avukatı Meriç Eyüboğlu’nun bugün akşam saatlerinde ayrıntılarına eriştiği dosyaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı 16 Temmuz’da Bianet’le birlikte 136 adres için 'erişimin engellenmesini' talep etti.

Sulh ceza hakimliği de aynı gün 'erişimin engellenmesi' kararı aldı. Ancak 17 Temmuz’da Jandarma Genel Komutanlığı, sadece Bianet’e ilişkin olarak talebin sehven yapıldığını belirterek tekrar sulh ceza hakimliğine başvurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“3. Sulh Ceza Hakimliği’ne 16.07.2019 tarihinde ilgi (a) ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 16.07.2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı kararı ile 136 içerikle ilgili 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişim engelleme kararı verilmiştir.

Başvuru ekinde sunulan listenin 14'üncü sırasında yer alan http://bianet.org/bianet URL adresi listede sehven yer almıştır. Bu şekli ile sitenin tamamının engellenmesi söz konusu olacağından, verilen kararın kaldırılarak 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi gereğince erişimin engellenmesi kararın düzeltilmesini…”

3. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Temmuz’da şu kararı verdi:

“İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından verilen 3126989 sayılı ve 17/07/2019 havale tarihli talebinin kabulü ile hakimliğimizce verilen 16/07/2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı erişimin engellenmesi kararının 'http://bianet.org/bianet' URL linki yönünden kaldırılmasına, diğer linkler yönünden aynen devamına, kararın gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilmesine dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.”

'KARARLAR TEBLİĞ EDİLMEDİ'

Bianet'in avukatı Meriç Eyüboğlu, dün konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı Bianet'e tebliğ edilmedi. Bu kararı tesadüfen öğrendik. Dün ilk olarak mahkemeye başvurduk ve kararda bir hata olmadığını, daha önceki seferlerde olduğu gibi bir ya da birkaç habere yönelik bir engellemenin söz konusu olmadığını, kararda yazıldığı gibi web sitesinin/haber portalının tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verildiğini öğrendik.

Bugün dosyanın tamamının fotokopisini almak ve sonrasında itirazlarımızı sunmak için yeniden mahkemeye başvurduk.

Mahkemenin bu amaçla giden avukat arkadaşlarımızla hayli zorluk çıkardığını özel olarak belirtmek isterim. Israrlı bekleyişin sonucunda tam dosyanın fotokopisini alabildik. İyi ki de sadece ilgili sayfaların değil tüm dosyanın fotokopisini almak konusunda ısrarcı olduk.

Zira bu vesileyle Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılmış ikinci bir başvuru olduğunu ve mahkeme tarafından verilmiş bir başka karar daha bulunduğunu tespit ettik.

Görüldüğü kadarıyla Jandarma Genel Komutanlığı herhangi bir gerekçe belirtmeden erişimin engellenmesi talebinde bulunduğu listenin 14. sırasında yer alan Bianet’in bu listede "sehven yer aldığını" belirterek, kararın bu yönüyle düzeltilmesini istemiş.

Mahkeme yine başkaca bir inceleme yapmadan bu dilekçe doğrultusunda sadece ve sadece Bianet yönünden erişimin engellenmesi kararını kaldırmış. Ancak karardaki ifadesiyle söylersek bu engellemenin 'diğer linkler yönünden devamına' karar vermiş.

Bu karar da tıpkı ilk karar gibi muhataplarına tebliğ edilmeyen bir karar.

Belirttiğim gibi sadece şikayet dilekçesi ve ekinde Bianet’le ilgili sayfaların fotokopisini alsaydık fark etmeyecektik.

Bu vurguyu mahkemenin 'çok sayıda başvurucu var, sadece ilgili sayfaların fotokopisini verebiliyoruz' ısrarının görünür ve duyulur olması için yapma gereği duyuyorum.

Diğer 135 adres adına yapılacak itirazlar yönünden de gerekli ve kıymetli olabilir.

Öte yandan 135 adrese yönelik Jandarma Genel Komutanlığı’nın tümüyle gerekçesiz başvurusu ve Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin de bütünüyle gerekçesiz olan büyük sansür kararı varlığını koruyor.

Bu haksız, dayanıksız ve kötü kararın Bianet yönünden kaldırılması, karşı karşıya kaldığımız hukuka aykırılığı ve ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, haber alma hakkına yönelik büyük ve haksız müdahaleyi ortadan kaldırmıyor elbette. Bu kararın tüm adresler yönünden geri alınması, tüm sonuçları ile ortadan kaldırılması gerekir."