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14:45 08 Ağustos 2019
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    Erbaş, Türk hacı adaylarıyla Mekke'de buluştu: Döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız

    © AA /
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avrupa ve Amerika'dan Mekke'ye gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'de buluştu. Erbaş, "Geldiğiniz yerlere döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız, gençlerinize bir başka sarılacaksınız, 'Evladım elinden Kur'an düşmesin' diyeceksiniz" dedi.

    Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen Türk hacı adaylarıyla Mekke'deki bir otelde bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, haccın önemine değinerek, "Haccı doya doya yaşamak istiyorsak, buradan Allah Resulü Efendimize gelen ayetlerin anlamını içselleştirerek dönmemiz gerekiyor “ dedi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı
    © AA /
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    Hazreti Muhammed'in Arafat hutbesinin sonlarında "Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de resulünün sünneti" buyurduğunu hatırlatan Erbaş, "İşte o iki emaneti ömrümüzün sonuna kadar hiçbir şekilde terk etmemeye söz vererek buradan dönmemiz lazım “ diye konuştu.

    ‘MEDENİYETİMİZ ELİNDE KİTAP, KALEM OLDUĞU ASIRLARDA HEP YÜKSELMİŞTİR’

    Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in ilk nazil olan ayetlerinin "okumanın, ilmin, öğrenmenin" önemine işaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Geldiğiniz yerlere döndükten sonra çocuklarınıza bir başka bakacaksınız, gençlerinize bir başka sarılacaksınız, 'Evladım elinden Kur'an düşmesin' diyeceksiniz. 'Çünkü ben vahyin kalbinde bunu öğrendim. Yavrum elinden kalem düşmeyecek. Öğrenmekten ve öğretmekten uzak kalmayacaksınız' diyeceksiniz. Çünkü bizim medeniyetimiz elinde kitap, kalem olduğu, öğrendiği ve öğrettiği asırlarda hep yükselmiş; eğitimden, ilimden, irfandan, bilgiden ve hikmetten uzak kaldığı asırlarda hep gerilemiştir. Biz yükselmek istiyoruz. Allah nezdindeki derecemizin yüce olmasını istiyoruz. Bu Kur'an'sız, sünnetsiz olmaz. Kitapsız, kalemsiz olmaz. Öğrenmeden olmaz, eğitimsiz, ilimsiz olmaz “

    © AA / Abdullah Coşkun
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    Başkan Erbaş, Hazreti Peygamber'in gönderildiği dönemde dünyanın cahiliye içerisinde olduğunu, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğünü belirterek, "Düşünebiliyor musunuz, kadının adının olmadığı, kadının adeta insan yerine sayılmadığı bir dönemde, Allah Resulü Efendimiz, o toplumu, cenneti annelerin ayakları altına seren bir anlayışa nasıl yükseltti? Bu Kur'an'ın, İslam'ın mucizesidir “ ifadelerini kullandı.

    ‘BURAYA İRŞAD OLMAK İÇİN GELDİK’

    Haccın bir eğitim olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

    "Hacca irşad olmak için geldik. İbadetlerin hikmeti, daha iyi Müslüman olmamızı sağlamaktır. Arafat'a çıkacağız, Müzdelife'de vakfe yapacağız, şeytan taşlayacağız. Şeytanı burada taşlamak sembolik bir anlam ifade eder ama onun hakikatini, ömrümüzün sonuna kadar bulunduğumuz her yerde taşlayarak yerine getireceğiz. İbadetler bir şeytan taşlamadır. Her namaz kıldığımızda, her tekbir aldığımızda şeytana taş atıyoruz. Her oruç tuttuğumuzda şeytana taş atıyoruz. Bunun bilincinde olalım. Haccın bize kazandırdıkları işte bunlardır “

    Etiketler:
    Dönüş, Kadın, Mekke, Avrupa, ABD, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş
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