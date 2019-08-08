Bahçeli: Suriye'de güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Suriye'de 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır" diyen Bahçeli'nin açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

- Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir. Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir.

- Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür. Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.

- Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında, özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu görülecektir. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmekte, Müslüman Müslüman'a düşman edilmektedir. Asıl hesap, asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir, Türk vatanıdır. Buna dikkat etmek, beka düzeyinde önemli ve önceliklidir.

- Yeniden Asya açılımını önemsemekle birlikte doğuya ve batıya tutunmak, kalıcı cevap olacaktır. Erdemli, milli, Ankara vizyonuna sahip, Anadolu coğrafyasının 1000 yıllık jeopolitiğine bağlı kuşatmayı etkisiz hale getirecektir. Mütecaviz niyetlerin özünde Türk ve İslam değerlerine yönelik hınç, hırs ve öfke yatmaktadır. Medeniyetler arasında 9 asırdır süren boğuşma aleni bir şekilde varlığını göstermektedir. Bize göre bu tesadüfi olamaz. Şu anda dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. Bunların 34'ünde silahlı çatışmalar yaşanmaktadır.

- Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan meydan okunuyor. Türkiye bölgesinde parlayan yıldız uyanmış devdir. Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye'nin karşısındadır. Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali olmayan bir icabıdır. Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale getirmek büyük bir ihtiyaçtır.

- (Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir.

- Fırat'ın doğusunda ihanet var düşman var. Bunlarla ilgili ne tür bir diyalog teklif ediliyor? Bu nasıl bir zafiyettir. HDP'li temelsiz şahıs ise savaş politikalarından vazgeçilsin diye çağrı yapıyor. Orman yakan namertlerin ağaç kesiliyor diye çığlık atması mide bulandırıcı bir çelişkidir. CHP HDP ile gelecek hayalleri kurmaktadır.

- (İYİ Partililere yönelik çağrısı) Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir.

- MHP'den koparak İP'e katılan kardeşlerimi kucaklaşmaya davet etmiştim. Bu davetim geniş yankı uyandırdı. İP'te milliyetçi ve ülkücünün yeri yoktur. İP hastalıklı bir siyasi bünyedir. Türk ve Türkiye sevdası olanların fitne fesatla yolu kesişemez. İP zaman kaybıdır arızalıdır sakıncalıdır Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. Ülkücüye haydut demek şerefsizliktir. Ülkücü kardeşlerimi aramıza bir kez daha çağırıyorum. İP'e hayır.