Çavuşoğlu: ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı çok iyi bir başlangıç, YPG bölgeden tamamen temizlenmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Büyükelçiler Konferansı öncesinde yaptığı basın toplantısında ABD ile varılan güvenli bölge konusunda açıklamalarda bulunarak "ABD ile varılan 'Güvenli Bölge mutabakatı çok iyi bir başlangıç, YPG bölgeden tamamen temizlenmeli" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- ABD Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımızı arayarak bölgeden çekileceklerini söyledi. O günden bu yana ABd çekildikten sonra nelerin yapılması gerektiğini koordine etmeye çalıştık.

- ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı çok önemli bir başlangıç.

- Bizim anlayışımız YPG ve PKK'nın bölgeden tamamen temizlenmesi. YPG ile PYD aynıdır.

- Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz.

- (Yeniden Asya açılımı ile ilgili) Türkiye Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir ülkedir. Bunu sadece coğrafi konumuyla değerlendirmek eksik kalır. Bugüne kadar üstlendiğimiz roller doğu ile batı arasında bir köprü oluşturmuştur.

- Asya dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı ve hızlı bir şekilde bu konumunu güçlendiriyor. Artık ekonominin gücü ve merkezi Asya.

- Asya politikamız bugüne kadar eksik değildi ancak bütüncül bir yaklaşımla, Asya ülkelerinin de farklılıklarını gözeterek ilişkilerimizi çok daha ileri götürmek istiyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşacaksak Asya'yı göz ardı edemeyiz.