Çavuşoğlu: ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı çok iyi bir başlangıç, YPG bölgeden tamamen temizlenmeli

- ABD Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımızı arayarak bölgeden çekileceklerini söyledi. O günden bu yana ABd çekildikten sonra nelerin yapılması gerektiğini koordine etmeye çalıştık.
- ABD ile varılan güvenli bölge mutabakatı çok önemli bir başlangıç.
- Bizim anlayışımız YPG ve PKK'nın bölgeden tamamen temizlenmesi. YPG ile PYD aynıdır.
- Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz.
- (Yeniden Asya açılımı ile ilgili) Türkiye Avrupa ile Asya'yı birleştiren bir ülkedir. Bunu sadece coğrafi konumuyla değerlendirmek eksik kalır. Bugüne kadar üstlendiğimiz roller doğu ile batı arasında bir köprü oluşturmuştur.
- Asya dünyanın ekonomik merkezi olmaya başladı ve hızlı bir şekilde bu konumunu güçlendiriyor. Artık ekonominin gücü ve merkezi Asya.
- Asya politikamız bugüne kadar eksik değildi ancak bütüncül bir yaklaşımla, Asya ülkelerinin de farklılıklarını gözeterek ilişkilerimizi çok daha ileri götürmek istiyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşacaksak Asya'yı göz ardı edemeyiz.
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