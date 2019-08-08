TCDD 'eş yanı krizini' çözdü

Habertürk'yen Olcay Aydilek'in haberine göre, bazı çiftler, bu uygulamadan olumsuz etkilendi. Örneğin, bir kadın, yüksek hızlı trenle Ankara’dan Eskişehir’e gitmek için bilet aldı. Eskişehir’den Ankara’ya dönüş için de rezervasyon yaptırdı. Daha sonra, Eskişehir’den eşiyle Ankara’ya dönmeye karar verdi. Eşi, rezervasyon yaptırmak istese de sistem, kadın yolcunun yanında yer aldığı için bu koltuğun rezervasyona izin vermiyordu.
TCDD Taşımacılık, bu sorunun çözümü için bir 'terminal kişi' görevlendirdi. Gişe memuru, bilet satışı öncesinde, eşin beyanını ilgili kişiye iletiyor. Kadın yolcunun yanındaki koltuk açılıyor. Memur, bilet satışını yapıyor. Böylece çiftler yan yana yolculuk yapabiliyor.
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