TCDD 'eş yanı krizini' çözdü

TCDD, bir süredir gündeme gelen şikayetler üzerine trenlerde yan yana koltuklarda 'eş yanı krizi' olarak anılan soruna son vermek için 'terminal kişi' görevlendirdi.

Trenlerde, parası ödenmiş ve bilet satışı yapılmış ya da rezervasyonu yapılmış kadın yolcunun yanında yer alan koltuk, erkek yolculara satılmıyor. Bu uygulamanın geri planında, bazı kadın yolcuların ilettikleri hassasiyetin yattığı belirtiliyor. Ancak bu uygulama, öngörülemeyen bazı sorunların yaşanmasına yol açtı.

Habertürk'yen Olcay Aydilek'in haberine göre, bazı çiftler, bu uygulamadan olumsuz etkilendi. Örneğin, bir kadın, yüksek hızlı trenle Ankara’dan Eskişehir’e gitmek için bilet aldı. Eskişehir’den Ankara’ya dönüş için de rezervasyon yaptırdı. Daha sonra, Eskişehir’den eşiyle Ankara’ya dönmeye karar verdi. Eşi, rezervasyon yaptırmak istese de sistem, kadın yolcunun yanında yer aldığı için bu koltuğun rezervasyona izin vermiyordu.

TCDD Taşımacılık, bu sorunun çözümü için bir 'terminal kişi' görevlendirdi. Gişe memuru, bilet satışı öncesinde, eşin beyanını ilgili kişiye iletiyor. Kadın yolcunun yanındaki koltuk açılıyor. Memur, bilet satışını yapıyor. Böylece çiftler yan yana yolculuk yapabiliyor.